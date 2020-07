Peste 10 milioane de oameni din întreaga lume au învins coronavirusul

10:30

Organizația Mondială a Sănătății informează că, în ultimele 24 de ore, a fost înregistrat un număr record de infectări cu COVID-19: 284 de mii. În total, în lume au fost testate pozitiv 15,2 mln de persoane și au decedat 628 de mii. Recordul precedent privind numărul de noi îmbolnăviri a fost înregistrat pe 18 iulie. […] The post Număr record de îmbolnăviri cu COVID-19 timp de 24 de ore, la nivel mondial appeared first on NewsMaker.