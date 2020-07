Portarul rus Ivan Zaborovsky, lovit de fulger își revine miraculos

15:10

Un doctor din Marea Britanie a alergat peste 35 de kilometri cu fața acoperită de mască, pentru a demonstra că nivelul de oxigen nu scade nici măcar în timpul efortului fizic, scrie The Independent. Tom Lawton lucrează la un spital din Bradford și a fost deranjat de informațiile eronate pe care le-a auzit în mod repetat despre purtatul măștilor în timpul pandemiei de coronavirus. Fost participant la curse de triatlon, el a alergat de acasă până la serviciu și înapoi. Lawton și-a măsurat constant nivelul de oxigen din sânge și a distribuit rezultatul experimentului pe contul său de Twitter, lângă o poză cu copiii săi, în care toți poartă mască. ”Masca nu a fost ridicată deloc (fără mâncare, fără apă). Nivelul de oxigen s-a încăpățânat să rămână la 98% de fiecare dată când am verificat”, a scris Tom Lawton. The mask didn't come off at all (no food or drink) - and oxygen levels were stubbornly 98% every time I checked. Please feel free to cite this when anyone suggests they're bad for you, and stay safe - and COVID-free. Thanks! https://t.co/ApgpoOTZCz (n/n)— Tom Lawton (@LawtonTri) July 20, 2020 Medicul britanic spune că a văzut tot ce se poate mai rău în timp ce trata pacienți bolnavi de Covid-19 și a avertizat că unii dintre aceștia aveau vârste cuprinse între 20 și 30 de ani. Lawton a strâns donații de la cei care i-au apreciat efortul, iar banii îi va dona unor bănci de alimente.