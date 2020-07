Deplasările peste hotare ale colaboratorilor MAI în primele trei luni din 2020. Unde au mers și cu ce scop

14:10

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a avut, astăzi, o întrevedere de lucru cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotențiar al Federației Ruse în țara noastră, Oleg Vasneţov, informează CURENTUL. „În cursul dialogului am abordat o serie de chestiuni legate de aprofundarea parteneriatului strategic. Am remarcat dinamica pozitivă a relațiilor bilaterale și am pledat pentru consolidarea lor pe […]