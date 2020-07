Un bărbat s-a aruncat de la etajul patru al spitalului din Leova

20:30

Liderul partidului Uniunea Salvați Basarabia (USB), Valeriu Munteanu, a fost infectat de COVID-19. Despre asta a anunțat chiar politicianul, pe pagina sa de Facebook, postând rezultatele testului efectuat la un laborator privat, scrie agora.md În ultimii cinci ani nu am fost răcit niciodată, nu am avut febră sau dureri de cap, “fenomene”, care în anumite forme, subit, au apărut la mine în ultimele 72 de ore. De aceea am mers astăzi dimineață să fac testul la COVID-19, care s-a dovedit a fi unul pozitiv, ceea ce înseamnă că am coronavirus. Prima zi cu simptome a fost destul de stranie, de […]