(foto) Poate că pe aici a intrat cândva fericirea. O serie de fotografii cu porți vechi prin care trăiesc și astăzi amintiri

Palatul Regal din Bruxelles a devenit un „must visit place”, în special pentru camera cu oglinzi. Deși decorul tavanului nu are un an sau doi, oamenii oricum continuă să vină aici pentru a privi una dintre capodoperele palatului denumită – „Heaven of Delight”. Articolul (foto) Plafonul asamblat cu elitre de gândaci. Vezi unul dintre cele faimoase decoruri moderne din Belgia apare prima dată în #diez.