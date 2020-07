3 mituri legate de vaccinul anti-COVID care circulă pe rețelele sociale. Care este adevărul științific

16:00

Un incendiu de proporții a distrus 2 loturi de grâu ale unei întreprinderi agricole din nordul țării, raionul Dondușeni. Potrivit datelor oferite pentru Agrobiznes de Igor Popov, fermier, au fost mistuite, per total, 7 hectare de grâu, scrie agrobiznes.md. „Ne-am pus speranța în aceste câmpuri. Erau unele dintre cele mai promițătoare, unde recolta prognozată era de 5-5,5 tone per hectar, foarte bună în condițiile acestui an. Nu știm ce s-a întâmplat, sau au fost intenționat incendiate, sau cinev...