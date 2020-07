R. Moldova rămâne pe lista românească cu „țările de risc”

09:10

O întâlnire dintre președintele Igor Dodon și liderul transnistrean Vadim Krasnoselski va avea loc marți, iar una din temele principale va fi eliminarea de către Tiraspol a posturilor de control instalate în perioada pandemiei. Igor Dodon a anunțat aceste lucruri în cadrul unei conferințe de presă ținute în aer liber la reședința de la Condrița.„Eu am văzut că în aceste zile ei deja au scos de acolo așa-numiții grăniceri și a apărut așa-numita miliție, a spus șeful statului. Noi am avut discuții la telefon cu domnul Krasnoselski de mai multe ori pe parcursul ultimelor săptămâni. Din informațiile publice, din 36-37 posturi câte au fost, joi a fost informația că 15 au fost închise. Scopul nostru este să revenim la situația de la începutul lunii martie și să rămână doar posturile convenite în cadrul Comisiei Unificate de Control”.Igor Dodon a mai declarat că „argumentarea celor din stânga Nistrului, de la Tiraspol, este că posturile au fost instalate în legătură cu pandemia”. „Eu personal o astfel de explicație nu o accept. Pentru că eu consider că acesta este un pas incorect din partea celor din stânga Nistrului”, a spus Dodon la conferința de presă, subliniind că subiectul va fi discutat și în cadrul următoarei ședințe a Consiliului Suprem de Securitate.Vicepremiera pentru reintegrare, Cristina Lesnic, a declarat de mai multe ori că posturile de control transnistrene nu pot fi calificate drept sanitare, așa cum afirmă Tiraspolul, pentru că în teren sunt prezente forțe „grănicerești” în uniformă, ce își asumă atribuții de control și verificare și blochează circulația populației din zonă.Și șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus Neukirch, a declarat că posturile trebuie ridicate, pentru că „avem nevoie de mai multă libertate de circulație, nu de mai puțină”.