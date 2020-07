O fetiţă de doi ani a scăpat cu viață după ce a căzut de la etajul 5

16:30

Grădinițele rămân închise până la 1 septembrie. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Ion Chicu după ședința Comisiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publică. „Continuă să fie suspendat procesul educațional. Comisia a fost nevoit să mențină închise grădinițele până la data de 1 septembrie", a declarat Ion Chicu Starea de urgență...