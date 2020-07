Acest proiect devine un exemplu bun și pentru alte localități

23:30

Preşedintele Donald Trump a retras oficial Statele Unite ale Americii din Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), pe care o acuză că a gestionat greşit pandemia de coronavirus, a anunţat marţi un senator american, relatează AFP. “Congresul a primit notificarea că preşedintele a retras oficial Statele Unite din OMS în plinăDetalii The post SUA se retrag din Organizația Mondială a Sănătății appeared first on Omniapres.