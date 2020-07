Ce spun astrele azi, 26 iulie

05:40

Raceala este cauzata de peste 200 de virusuri si este mai frecventa iarna, insa poate aparea oricand in cursul anului. In medie, un adult poate avea intre doua si trei episoade de viroze respiratorii pe an, iar copiii in jur de sase sau opt episoade. De aceea, un sistem imunitar sanatos are o deosebita importanta atat in prevenirea virozelor, cat si in tratamentul acestora....