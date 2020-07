Ion Ceban a inspectat Parcul „Valea Morilor” // FOTO

18:30

Eu nu am obosit să ajut oamenii. Așa a răspuns Igor Dodon la întrebarea dacă a obosit sau nu să fie președinte de țară, adresată de un jurnalist în cadrul unei ediții speciale a emisiunii ”Președintele răspunde”.Șeful statului a declarat că a hotărât să-și dedice cariera politică în susținerea cetățenilor în anul 2009, când a trecut în opoziție.”Eu nu am obosit să ajut oamenii, în calitate de președinte, de politic, de tată a trei copii, în calitate de soț. Această decizie am luat-o în anul 2009 după prima mea campanie electorală când am fost șeful staff-ului electoral sud la PCRM. În septembrie, când am plecat în opoziție, am decis că voi rămâne în Moldova ca să ajut oamenii. În ce funcție? Va decide poporul. Cred că oamenii mi-au dat o șansă ca să-i ajut. Opiniile pot fi diferite, ne-a reușit sau nu. Dacă nu avea să luptăm cu Plahotniuc doi ani și jumătate când am fost blocați, desigur că puteam face mai multe. Nu este părerea mea, ci a multor oamenii că am făcut multe lucruri”, a declarat șeful statului.Igor Dodon a anunțat că pe 24 august va prezenta un amplu raport despre activitatea sa în calitate de președinte al Republicii Moldova.