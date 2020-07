VIDEO // Igor Dodon a pornit să descopere Moldova pe jos, împreună cu familia. Vezi ce au pățit

15:30

“Decizia de a nu mai fi împreună nu aparține Platforme DA. Nimic nu se face cu de-a sila. Atât timp cât colegii noștri au declarat că merg pe cont propriu, este dreptul lor. Noi credem însă, că mai presus decât reputația noastră personală, de partid, rămân în continuare interesele cetățenilor.”Totodată, Andrei Năstase a declarat că în acest an nu se va retrage în favoarea Maiei Sandu, iar acest lucru i-a fost spus Ambasadorului Statelor Unite de la Chișinău.“Nimic nu mă recomandă să mă retrag din cursa prezidențială și fac acest angajament: nu mă voi retrage din cursa prezidențială, pentru că am încredere că doar așa putem schimba lucrurile în Republica Moldova, nu mai fac ce am făcut în 2016, crezând că un candidat comun ar fi cel mai bun”.