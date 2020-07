Un nou record de infectări cu COVID-19 în România timp de 24 de ore

15:00

Kaufland Moldova continuă extinderea proiectului investițional în Republica Moldova și anunță lansarea oficială a construcțiilor primului magazin în regiunea de Sud a țării, în orașul Comrat. În acest context, pentru a exprima recunoștința față de toți partenerii implicați în inițierea acestui proiect, dar și pentru a prezenta planurile investiționale și machetele grafice cu viitorul magazin, […] The post Kaufland anunță lansarea oficială a lucrărilor de construcție a magazinului în orașul Comrat appeared first on NewsMaker.