Octavian Țîcu a fost desemnat candidatul PUN la alegerile prezidențiale

14:10

Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) cere autorităților să asigure, până la data de 31 iulie, un plan concret de acțiuni pentru redeschiderea grădinițelor începând cu data de 10 august. Solicitarea a fost prezentată de către deputatele Doina Gherman și Veronica Roșca, în cadrul unui briefing din 24 iulie. Astfel, parlamentarele cer executivul […] The post Două deputate din fracțiunea PAS cer redeschiderea grădinițelor începând cu 10 august appeared first on NewsMaker.