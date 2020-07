Autoritățile au permis reluarea activităților de turism și recreere în aer liber, începând cu data 1 august

21:15

Eu deja m-am obișnuit să pierd Chișinăul. M-am obișnuit să-l caut în altă parte, pentru că tot ce am iubit în el dispare. Am trăit toată viața la Telecentru, știu pe de rost traseul troleibuzului 10 din centru spre casă. De mică îmi plăcea să stau la geam. Tuturor copiilor le place să stea la geam. Mie îmi place până în ziua de azi. După studenție și întoarcerea acasă, am început să observ cât de mult iubeam ideea de Chișinău care trăia în amintirile mele. Am început altfel să privesc prin geamul din troleibuz. Articolul De unde #NeamPornit și unde #AmAjuns. Viața pereților de sub podul de la Telecentru apare prima dată în #diez.