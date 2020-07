Avertismentul lui Elon Musk: Cât de periculoasă crede că e inteligența artificială

18:00

Liderul Uniunea Salvați Basarabia (USB), Valeriu Munteanu, are COVID-19. El anunță că membrii familiei sale nu au simptome. Munteanu susține că în ultimii 5 ani nu a fost răcit niciodată, nu a avut febră sau dureri de cap, însă aceste stări are în anumite forme, subit, au apărut la el în ultimele 72 de ore. […] Articolul Valeriu Munteanu, testat pozitiv la COVID-19: Parcă am fost călcat de un tanc rusesc apare prima dată în Cotidianul.