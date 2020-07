Igor Dodon susține că pentru a merge la un al doilea mandat la Președinție trebuie să ai un scop bine determinat

00:30

Eu nu am obosit să ajut oamenii. Așa a răspuns Igor Dodon la întrebarea dacă a obosit sau nu să fie președinte de țară, adresată de un jurnalist în cadrul unei ediții speciale a emisiunii ”Președintele răspunde”. • Șeful statului a declarat că a decis să-și dedice cariera politică în susținerea cetățenilor în anul 2009, când a trecut în opoziție. ”Eu nu am obosit să ajut oamenii, în calitate de președinte, de politic, de tată a trei copii, în calitate de soț. Această decizie am luat-o în anul 20...