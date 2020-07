Igor Dodon a anunțat temele de bază pe care se vor concentra autoritățile până la sfârșit de an

Președintele Igor Dodon a anunțat patru teme de bază, pe care se vor concentra autoritățile până la sfârșit de an. Acestea au fost enumerate la începutul emisiunii “Președintele răspunde”, care astăzi are un format special, cu jurnaliști de la majoritatea redacțiilor din țară. • Potrivit șefului statului, autoritățile vor depune efort în continuare pentru a lupta cu pandemia de COVID-19, care în toată lumea are o evoluție negativă. Igor Dodon regretă că s-au păstrat mai multe restricții până la...

