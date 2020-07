Moldovenii ar putea începe, din toamnă, să fie vaccinați împotriva COVID-19? Ce spune președintele

14:30

Ziua Internațională a Femeii – sărbătoarea lunii martie pentru care zeci de comercianți de flori s-au pregătit cu rezervă în acest an. Nimeni, însă, n-a putut prevedea că din cauza pandemiei în doar câteva zile chioșcurile vor fi închise pentru câteva luni, iar stocuri de flori, în valoare de zeci de mii de lei vor ajunge...la gunoi.Odată cu relaxarea unor restricții, vânzătorii de flori și-au reluat activitatea, dar în lipsa ceremoniilor tradiționale, nunți, cumetrii și banchete, vânzările au scăzut în mare parte sub 50%, susțin agenții economici. „Oamenii se gândesc că „decât să cumpăr floarea asta sau o pereche de blugi, mai bine țin banii ca să am ce mânca”, spun comercianții.