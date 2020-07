Viorica Zaharia: „Echipele participante la hackathonul Puterea a cincea au un teren vast de creaţie”

17:40

Rusia a fost una dintre țările care a ales să nu recunoască impactul real al pandemiei. Primul caz de infectare a fost înregistrat la 31 ianuarie. Mulți au învinuit autoritățile ruse că ascund numărul real de infectați pentru a demonstra că se descurcă mai bine decât toate țările europene care aveau tot mai puține locuri […] The post Pandemia în Rusia: „COVID-19 nu e ceva rușinos” appeared first on Moldova.org.