PPDA cere convocarea de urgență a Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică pentru examinarea situației din Zona de Securitate

Carlos Osorio de la Reuters a comentat atitudinea autorităților americane și canadiene pe timpul pandemiei de COVI-19 pe un exemplu video. Este vorba de două bărci care transportau turiști din Canada și SUA înspre Cascada Niagara, situată la hotarele acestor două state. El roagă să facem diferența dintre barca turistică americană Maid Of The Mist care a fost ocupată cu pasageri în proporție de 50 % în conformitate cu regulile statului New York, pe fondul pandemiei COVID-19, cu nava canadiană în care erau doar șase pasageri, în conformitate cu regulile orașului Ontario.