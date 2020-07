Un bărbat din Ialoveni, la un pas de înec. A mers la pescuit, însă a căzut din barcă

09:10

Autoritățile municipiului Chișinău promit că, în curând, pe străzile din capitală vor apărea mai multe piste și parcări pentru bicicliști. De asemenea, vor fi create trasee speciale care vor face legătura între sectoarele orașului. Potrivit primarului capitalei, Ion Ceban, amenajarea pistelor pentru biciclişti este parte a Planului de mobilitate, care este gândit actualmente la nivel […]