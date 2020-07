Aproape jumătate din rușii care lucrează au salarii care nu le ajung până la următoarea leafă

18:50

Prim-ministrul tehnocrat Ion Chicu îl copiază în acțiuni pe președintele Igor Dodon. Șeful guvernului a mers pe furiș la Glodeni, fără a informa reprezentații presei locale despre vizita sa în teritoriu. Întrebat de jurnaliștii Nordnews despre prețurile la grâu în acest an, șeful executivului a declarat ferm că situația este sub control. Ion Chicu a adăugat că Republica Moldova va avea grâu și pentru export, asta deși, agricultorii se plâng că recolta este foarte scăzută în acest an.  Eu nu cred că noi putem vorbi despre exploadarea prețurilor. Noi am avut unele temeri că ar fi posibil să crească […]