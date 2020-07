Bloomberg: Elitele ruseşti se vaccinează încă din aprilie împotriva Covid-19

12:20

Ce sunt eructatiile Definitia eructatiei consta in emisia zgomotoasa de aer din stomac, in special dupa o masa copioasa. Aceasta emisie de aer este considerata fiziologica pentru eliminarea aerului patruns in stomac in timpul meselor. Pentru unele persoane aceste eructatii sunt problematice, considerandu-le drept o patologie ce trebuie rezolvata la specialist. Dovezile si studiile au […]