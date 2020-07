Incendiu la Telecentru. La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri

18:00

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 5 decese în rândul pacienților infectați cu noul coronavirus. Printre victime este și o femeie de 37 de ani care suferea de cancer mamar. Deces 709: Bărbat de 66 ani, din mun. Chișinău. Internat la data de 8 iulie, la Spitalul Sf. Treime. Comorbidități: cancer pancreatic. Deces […] The post Încă 4 decese provocate de COVID-19. Printre victime, o femeie de 37 de ani care suferea de cancer appeared first on NewsMaker.