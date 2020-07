Și dascălii studiază online. Mai mulți alolingvi au învățat limba română, la distanță

11:50

HBO a început să lucreze la „House of the Dragon”, un prequel al „Game of Thrones” al dinastiei Targaryen. „House of the Dragon” va fi o continuare a renumitului serial, doar că acțiunea va fi situată înaintea serialului propriu-zis. Se cunoaște că firul epic se va concentra pe dinastia Targaryen. Bazat pe cartea „Foc și […]