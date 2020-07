La mănăstirea din satul Tigănești, raionul Strășeni, se construiește un hotel pentru pelerini

10:30

“Actuala conducere a Ministerului Sănătății face tot posibilul ca resursele bugetare să fie gestionate rațional, la fel ca și ajutoarele umanitare care vin în Republica Moldova, în contextul pandemiei de coronavirus. Ministerul Sănătății are o politică transparentă, iar dacă doamna Glavan critică activitatea instituției, să o facă, probabil nu are nimic altceva de făcut”, a declarant Zinaida Greceanîi.Anterior, și premierul Ion Chicu a invitat-o pe deputatul Pro Moldova, Ruxanda Glavan, fost ministru al Sănătății, să renunțe la acrobații și să recunoască că a blocat de patru ori inițiativa Guvernului de dublare a salariilor pentru toți angajații din sistemul medical. ”De patru ori am venit în Parlament să vă rog să aprobați majorarea cu 30% a salariilor din 1 septembrie și de patru ori ați fugit. Aceasta este grija : dumneavoastră reală pentru sistemul medical.