Autoritățile din domeniul sănătății fac apel la respectarea normelor antiepidemice

13:30

Actualul Executiv condus de Ion Chicu a demonstrat cum nu trebuie de guvernat. Alianța PSRM-PDM este o alianță care duce spre nicăieri. Platforma Demnitate și Adevăr va continua să lupte politic pentru a-l debarca, a declarat Europei Libere deputatul Platformei DA, Igor Munteanu, care mai spune că Platforma DA nu are de gând să dea înapoi, iar cei care vorbesc de înfrângeri nu au dreptate.Europa Liberă: Ați așteptat, probabil, cel mai mult să treacă moțiunea de cenzură, dar iată că nu a picat guvernul. Ce e de făcut în continuare? Și, pentru început, o întrebare care se pare că a devenit deja banală: cine sunt învingătorii și cine sunt perdanții după acest exercițiu, dle Munteanu?Igor Munteanu: „Nu știu dacă a devenit o întrebare banală, dar e o întrebare necesară, pe care trebuie să ne-o punem, pentru ca, prin exercițiul intelectual, să înțelegem exact la ce a folosit această moțiune de cenzură. Și voi răspunde cu plăcere la mai multe întrebări de-ale Dvs., iar în primul rând vă mulțumesc pentru invitație. La sfârșitul unei sesiuni parlamentare care n-a fost deloc liniștită, pentru că am avut asumări de răspundere, am avut sesizări la Curtea Constituțională, am avut proteste izbite de bâta polițiștilor, în stradă - mă refer la protestele organizate de asociația de veterani - nu putem spune că anul 2020 a fost pe deplin liniștit și că suntem mulțumiți de toate rezultatele acestei sesiuni legislative. Din punct de vedere profesional, vreau să vă spun că această sesiune a testat foarte mult coerența mesajelor și rezistența partidelor politice de orientare democratică, europeană. Noi, în calitate de partid din această familie, am suferit mult datorită faptului că, într-o perioadă de pandemie, care a lovit toate țările din lume, în loc de a construi consens național sau public pe deciziile care se iau pentru a combate pandemia, actuala guvernare, în frunte cu Chicu - în spatele acestui Guvern Chicu vedem că stă liderul PSRM, care vedem că se pregătește de mai mult timp de alegeri prezidențiale -, a încercat, într-un fel, să-și asume meritele, să-și înfiereze dușmanii și să aleagă cele mai proaste decizii pe domeniul sănătății publice și pe domeniul economic. Acest lucru, evident, l-au văzut cetățenii, iar noi am răspuns, profesional vorbind, din punct de vedere politic, prin încercarea de a da amendamente la momentul în care s-a rectificat bugetul, prin politici care să asigure businessului cel puțin 75% pentru salariile angajaților trimiși în concediu tehnic; optimizarea bugetului, cu eliminarea cheltuielilor inutile, cu responsabilizarea unor oficiali care cheltuiau bani în stânga și în dreapta, fără să ia în considerație această pandemie. Noi am simțit ca partid de opoziție respingerea totală a guvernului, care, după asta, pescuia din propunerile noastre, lua cele mai importante propuneri și le aducea drept inițiative guvernamentale. Or, într-un regim parlamentar în care parlamentul trebuie să aibă și monopolul legislativ, conform prevederilor constituționale, și la buget, și la rectificare, și la controlul executării Legii Bugetului - eu personal m-am simțit insultat de această obrăznicie a guvernului de a-și asuma răspundere politică pentru rectificarea legii bugetului nu o dată, ci chiar de două ori.”Europa Liberă: O să vorbim și despre rectificări la buget și despre toate celelalte pe care le abordați Dvs. acum, dar pentru că moțiunea de cenzură a fost la ordinea zilei și pentru că ați muncit mult și asupra textului, și ca să convingeți, inclusiv, partenerii cei mai importanți, cei din PAS...Igor Munteanu: „Aveți dreptate, moțiunea de cenzură a făcut o fotografie, ori poate chiar o radiogramă foarte clară a clasei politice. Am văzut că am putut crea un liant de solidaritate cu componenta Blocului ACUM, Partidul Acțiune și Solidaritate, deși a durat puțin timp până ei au reușit să se regrupeze, să ia o decizie responsabilă în această direcție, dar ei au făcut acest lucru și pentru asta îi apreciem. Pe de altă parte, am văzut câteva, dacă nu erori, cel puțin niște premise eronate ale acestei ecuații. Timp de o lună și jumătate de la scrierea moțiunii de cenzură, până la votul din Parlament, anumiți politicieni considerau că anume PD va înclina balanța și ei sunt de partea corectă a istoriei, ei își vor demonstra responsabilitatea, vor părăsi coaliția actuală și...” Europa Liberă: Deci, miza a fost Partidul Democrat?Igor Munteanu: „Miza a fost Partidul Democrat, care în momentul crucial ar fi trebuit să voteze altfel. S-a substituit, oarecum, scopul cu mijloacele și s-a subestimat dramatic rolul scheletelor din dulap ale unor lideri de partid din acest Partid Democrat. Mă refer, evident, la dl Filip, care, chiar în ziua în care s-a votat moțiunea de cenzură, CNA i-a răspuns prin faptul că dosarele existente pe privatizarea ilegală și în grabă a Casei Presei au fost suspendate. Acest lucru vorbește despre târgul care s-a făcut în spatele acestor cortine și în spatele altor deal-uri, care s-au făcut cu anumite obiective ale statului vândute sau cumpărate pe bani puțini și cu protecție politică. Acest lucru explică motivele pentru care PD nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor. Și nu doar ale noastre – la nivelul așteptărilor cetățenilor, ale partenerilor, ale clasei politice.”Europa Liberă: Dle Munteanu, dar până atunci fruntașii PD au spus de mai multe ori că lor le este bine la guvernare, la putere și că ei, cel mai probabil, n-o să vină de partea Dvs.Igor Munteanu: „Corect, dar politicienii care se bat cu pumnul în piept că sunt europeni, că sunt responsabili, că sunt români, sunt cetățeni europeni ș.a.m.d. nu trebuie să vorbească doar din numele partidelor pe care, provizoriu, le conduc, ci din numele interesului public. Pentru asta anumiți cetățeni sunt aleși în Parlamentul Republicii Moldova. Și atunci când se spune Noi avem cinci miniștri, voi cât ne dați? Noi avem atâtea lucruri pe care le primim fără drept de apel din partea președintelui Dodon, voi ce ne oferiți? – este un fel de monetizare a relației dintre cei aleși și instituțiile publice care trebuie să fie cu mare grijă administrate, cu foarte mare grijă, într-o perioadă de tranziție și de pandemie. Noi sigur că am avut în format parlamentar – și vreau să accentuez acest lucru - numeroase întâlniri, contacte, și am spus că nimeni nu trebuie să fie mai presus de legea care obligă parlamentul să fie principala arenă unde se fac și se desfac guverne, nu la hotelul Luna trebuie să fie încheiate acordurile cu privire la guverne sau ministere, ci în formatul parlamentar. Pentru noi a fost o deziluzie și o descurajare, pentru că noi considerăm că anumite partide se pot ridica deasupra erorilor din trecut. N-a fost să fie. Eu cred, și în felul acesta încerc să fac o sinteză, cred că perdantul principal în urma acestei moțiuni de cenzură a fost cetățeanul simplu, care s-a uitat cu speranță că acest guvern catastrofă va fi schimbat. Acuma vreau să dau un răspuns și acelora care permanent ne-au acuzat că am pornit această moțiune de cenzură fără a ne asigura de voturi. Argumentul lor sofistic este eronat și contravine principiilor fundamentale ale democrației participative. Or, partidele de opoziție sunt obligate să vină permanent cu moțiuni de cenzură. Doar în anul 2020, Parlamentul României a avut șapte moțiuni de cenzură, în prima jumătate a anului. Pentru că guvernele și coalițiile de guvernare sunt permanent testate la rezistență, la ideile politice pentru care se luptă. Nu pentru ministere, dar pentru idei politice, pentru reprezentarea intereselor populației și pentru optimizarea resurselor publice. Noi eram obligați să avem moțiunea de cenzură. Nu era o chestie de moft, nu era o chestie de circumstanță, ci noi trebuia să creăm solidaritate. Dacă această acțiune a originat, trebuie să-mi dați dreptate, din partea Platformei Demnitate și Adevăr, ea a demonstrat că noi putem să mobilizăm, la această etapă, 47 de voturi în parlament. De la 11 mandate pe care le avem, PDA, până la 47, ceea ce înseamnă că acest scor nu este o pierdere, ci este un câștig din partea opoziției care se poate uni și solidariza, dar ne-au lipsit, într-adevăr, câteva voturi, esențiale.”Europa Liberă: Reproșurile, care nu au întârziat, au venit de la criticii Dvs. care spuneau că da, s-au adunat, aceste voturi, dar de unde vin ele, de la partidul lui Șor, de la Pro Moldova? Igor Munteanu: „Atâta timp cât nu există o decizie a instanței de judecată, fiecare deputat are legitimitate în fața voinței populare, ca și ceilalți, care nu sunt criticați sau trași prin instanțe. Știm că o persoană - liderul grupului, Șor - este plecată, este în căutare ș.a.m.d., dar restul sunt deputați chiar și atunci când li se ridică imunitatea, ei în continuare reprezintă interesele alegătorilor. Din acest punct de vedere, să n-o facem pe mironosițele, care caută, într-un fel, motive, ca să nu-și asume răspundere. Pentru că toate aceste critici, mă rog, oamenii pun întrebări, dar vreau să le spun în modul următor – noi lucrăm cu materialul clientului. Iar clientul principal al unui parlament este alegătorul. Până la proba contrarie, când acest parlament va fi trimis în istorie, la următoarele alegeri parlamentare, aceasta este singura arenă în care deciziile se iau conform procedurilor și Constituției. Nu la Luna, nu la Propaganda Cafe, nu în alte instanțe și locații expuse dezbaterilor și polemicilor, ci acolo unde deputații pot să facă diferențe. Din păcate, acum nu s-a reușit, dar vreau să-i asigur pe toți criticii și pe toți prietenii noștri că moțiunile de cenzură vor curge mai departe, încercând, într-un fel să acumuleze experiența primei încercări, a fost prima moțiune de cenzură și vă spuneam că în Parlamentul României au fost șapte.”Europa Liberă: Dar constituțional, când ar mai putea să apară o altă moțiune de cenzură? Igor Munteanu: „Dacă, de exemplu, un sfert din numărul de deputați solicită sesiune extraordinară – atunci, chiar și în luna august. ”Europa Liberă: Deci, 26 de deputați. Igor Munteanu: „Sigur. Suficient ca să cerem convocarea sesiunii extraordinare, s-avem cvorum și, eventual, să avem alte voturi. Acuma multă lume zice cum vă permiteți voi? și acest lucru a răsunat și din partea unor comentatori cu reședința în altă țară. Cum vă permiteți asemenea voturi, care pot să destabilizeze țara?...”Europa Liberă: Vă referiți la declarațiile făcute de analistul occidental Vladimir Socor?Igor Munteanu: „...care pun presiune suplimentar pe fragilii umeri ai guvernului în perioada Covidului. Și vreau să vă spun că atâta timp cât cetățenii, prin vocea noastră, a opoziției europene din parlament, sunt nemulțumiți de felul în care sunt gestionate politicile guvernului, atâta timp cât economia națională, inclusiv sectorul privat se îndoaie sub deciziile eronate, prostești ale guvernului, noi avem nu dreptul, ci suntem obligați să contestăm această înclinare a guvernului de a face mișmașuri, de a trece, în anumite proiecte, scheme. Vreau să vă spun că la prima rectificare a bugetului, la începutul lui aprilie, s-a încercat schema cu carierele și cu duty-free-urile; acum, recent, la încheierea sesiunii, s-au încercat alte două scheme: o schemă cu cigarela, tot cu țigările, și o schemă și mai urâtă, atunci când chiar la sfârșitul sesiunii au venit cu proiectul de lege care ar trebui într-un fel să decupeze, adică să absolve oamenii care trebuie să achite pentru anumite infracțiuni, să-i absolve de punerea la dispoziție a proprietăților lor, care ar putea fi sechestrate ca urmare a acestor decizii. Și s-a făcut asta fără ca să treacă prin comisia de specialitate, cu două ore înainte de închiderea sesiunii parlamentare. Nemaivorbind de proiectele de legi, care...”Europa Liberă: Vorbim și despre proiectele de legi, dar să ducem la bun sfârșit gândul despre moțiunea aceasta de cenzură, care, iată, a făcut ca să nu pice guvernul în frunte cu Ion Chicu. Unii spun că, indiferent dacă trecea sau nu trecea, ați acumulat capital politic, pentru că se apropie alegerile prezidențiale, și acest lucru aduce plus capital politic pentru formațiunea Dvs.Igor Munteanu: „Este adevărat, pe de o parte, dacă privim așa, foarte cinic, realitățile politice. Guvernul acumulează printr-o vizibilitate continuă, pentru că se află la butoane, iar opoziția acumulează, în mod clar, pe baza nemulțumirii și protestelor populației. Nu pot să contest acest lucru, dar trebuie să luați în considerație că nu acest lucru ne-a mobilizat, ci marile, gravele erori ale acestui guvern, care s-a dovedit incompetent să gestioneze criza în sănătate. Acuma, că au început să vină anumiți bani din parte UE, nu este meritul acestui guvern. E vorba de 232 de milioane de dolari din partea FMI, care a fost un fel de pachet de asistență de criză pe perioada Covid-ului pentru toate 247 de țări partenere ale FMI. Acuma vin 100 de milioane din partea UE, ca parte dintr-un pachet de asistență pentru statele din vecinătate, pentru că din Parteneriatul Estic sunt alte 70 și ceva de milioane, care au fost alocate Republicii Moldova în Parteneriatul Estic. Meritul acestui guvern ar fi fost dacă ar fi găsit un împrumut important în Occident, nu în Federația Rusă, pentru că am văzut care erau sechelele acordului cu Federația Rusă, care a fost declarat neconstituțional. Eu vorbesc de bănci private internaționale, care ar fi spus: banii pe care i-am acumulat, un miliard și jumătate-două miliarde de dolari, pe care noi îi împrumutăm, îi dăm ca să reziste businessul privat. Sunt pierderi, trebuie să ajutăm acești angajați să nu plece în Italia sau în oricare altă țară, pentru că și-au pierdut locurile de muncă. Să oferim nu subsidierea dobânzilor, care avantajează 2-3-5 companii, dar să dăm subsidii companiilor care deschid locuri de muncă în perioada Covid-ului. Să dăm subsidii agricultorilor care au fost afectați de grindină și de secetă. Inclusiv, să compensăm pierderile celor care fac parte din teatre, din biblioteci, medicilor... ”Europa Liberă: Sectorul cultural...Igor Munteanu: „Sectorul public, care n-a primit niciun ban. Au stat acasă și nu au în continuare bani măcar de pâine.”Europa Liberă: Vă referiți la bugetari.Igor Munteanu: „La bugetari și la sectorul cultural, care în general a fost lăsat fără nici un fel de atenție din partea guvernului.”Europa Liberă: Și iarăși, ca să ducem la bun sfârșit ceea ce s-a întâmplat cu această moțiune de cenzură, dacă e să credem speculațiilor din spațiul public, unii spun că nu s-ar fi înțeles Plahotniuc cu Dodon, alții spun că nu s-ar fi înțeles Plahotniuc cu Șor, ca să se ajungă la un compromis și să fie acumulat numărul necesar de voturi. Dvs. credeți că s-au luat în calcul aceste înțelegeri între unii și alții? Igor Munteanu: „Valentina, eu nu pot să comentez speculațiile. Sunt o persoană care încearcă să discute lucrurile în mod legal, fără nici un fel de agendă ascunsă. Pentru mine a fost un șoc să văd Partidul Democrat care dă înapoi ca racul și care își apără doar interesele meschine care stau în spatele acestei coabitări dintre socialiști și democrați. Nu mă așteptam la mare eroism, dar...”Europa Liberă: Dl Slusari a spus că cel puțin doi democrați, care ar fi mai mult socialiști, se regăsesc mai degrabă în tabăra PSRM.Igor Munteanu: „Este adevărat. Vă referiți la Andronachi și Nichiforciuc, exact cei care au venit cu amendamentul pe cigarela și vor participa acum la privatizarea Metalferos-ului. Toate lucrurile care se întâmplă în urma menținerii cabinetului Chicu nu fac altceva decât să întărească încrederea acestui guvern că poate face orice, trimițând parlamentul în vacanță, fără instrument de supraveghere adecvat, ca să privatizeze ce-o mai rămas din economia națională și să facă scheme la pătrat. Ultima inițiativă și boroboață, din punctul meu de vedere, pune capac la toate: încercarea de a extrage portul Giurgiulești de la anumite litigii sau decizii judecătorești care s-au aplicat în ultima vreme. Și evident că acest lucru va avea consecințe asupra altor cazuri, în care alți escroci au fost implicați în diverse scheme urâte și care vor încerca să folosească acest precedent pentru ca să-și promoveze propriile interese în protejarea proprietăților furate.”Europa Liberă: Știu că Dvs. ați mai adresat o întrebare, așa, retorică, referitoare la soarta aeroportului. Pe de o parte, premierul Chicu zice că aeroportul revine în gestiunea statului. Dvs ați întrebat ce e cu suma care...Igor Munteanu: „Absolut adevărat, Valentina, numai că nu înțeleg de ce numiți întrebarea mea retorică? Eu am avut o comisie de anchetă parlamentară... ”Europa Liberă: Pentru că răspunsul nu-l dă nimeni.Igor Munteanu: „Bun, până la rezolvarea completă și pozitivă în folosul cetățenilor, eu voi ține morțiș ca aeroportul să revină în proprietatea statului, să-l administrăm într-o formulă fiduciară și să fie dați în judecată toți cei care au acționat prin complicitate cu grupurile oligarhice care au pus mâna pe acest aeroport.”Europa Liberă: Da, dar ați întrebat de unde să ia statul 900 de milioane de euro?Igor Munteanu: „Haideți să vă spun foarte pe scurt despre ce este vorba. Acționarul cu 95% de la Avia Invest, cipriotul, a dat în judecată R. Moldova la arbitrajul de la Stockholm - acele 900 de milioane de euro. Ce a făcut acest guvern? În primul rând, a dat motive pentru ca această companie să aibă în muniție niște argumente foarte puternice, acești oameni care au profitat din plin de credulitatea noastră și de nesăbuința de a da în concesiune aeroportul. La rectificarea bugetului, din aprilie, au decis să ia, practic, 50 % din taxa aeroportuară, ca s-o bage în buget, dar fără decizia unei instanțe de judecată. Au schimbat prevederile din contract, iar contractul este egalitatea părților. Motiv pentru care acest gestionar s-a dus la Stockholm și a spus: Uitați-vă, ce face statul cu investițiile noastre private. Un om rațional din guvern ar fi trebuit să aștepte ca, procedural și conform legislației, să fie făcute suficiente modificări prin instanță și abia după asta să folosească banii din taxa aeroportuară. Eu am criticat foarte mult în raportul pe care l-am făcut în fața parlamentului, în octombrie, modul în care s-a concesionat și am arătat 12 motive pentru care aeroportul, bunul acesta concesionat trebuie să fie întors înapoi. Cineva să considere că eu iau apărarea concesionarului? Este absurd! După asta a venit raportul de audit al Curții de Conturi care, practic, a confirmat toate argumentele noastre.”Europa Liberă: Dar acum, când zice dl Chicu că a întors aeroportul statului, cum să înțelegem această declarație? Igor Munteanu: „Vă spun. E o nesăbuință. E adevărat, Agenția Proprietății Publice a utilizat lipsa unei garanții de bună execuție pentru anului 2020, pentru ca să spună: ok, n-ați prezentat această asigurare, iar Avia Invest a adus-o din Federația Rusă, CNPF n-a recunoscut-o, au trecut două luni, 60 de zile, respectiv, rezoluțiunea s-a încheiat. Problema este următoarea: acesta va fi un argument suplimentar în procesul de la Stockholm, în care noi suntem pasibili de o pedeapsă financiară foarte mare. Cine o să-și asume răspunderea, în cazul unei pierderi? Și ce-ar trebui să facă un guvern? Rapid, ar trebui să ia o companie de avocați, care să-i apere interesele. Ministerul Justiției a organizat un concurs și imediat...Europa Liberă: A zis că nu are bani să plătească avocați.Igor Munteanu: „Exact. Dar cum să nu ai bani să te aperi la Stockholm, când miza sunt 900 de milioane de euro? Este o nesăbuință!”Europa Liberă: Deci, încurcate rămân ițele. Igor Munteanu: „Nu, nu asta ar trebui să înțeleagă cetățenii care vor urmări această emisiune, ci că greșelile fatale pe care le-a comis actualul guvern, pe care nu l-am putut demite din lipsa câtorva voturi, ar putea să-i coste pe cetățenii Republicii Moldova tot atât de mult cât ne-a costat frauda bancară, or, acest lucru este de o gravitate extrem de mare. Eu sunt președintele comisiei de control al finanțelor publice. Pe mine mă interesează câți bani riscăm cu deciziile prostești, ilegale pe care le-a comis acest guvern. Intențiile sunt pozitive, dar totdeauna cineva trebuie să plătească birul, amenda, tichetul de plată.”Europa Liberă: Dle Munteanu, dacă se ajunge și la a doua moțiune de cenzură înaintată acestui guvern, rămâneți pe ideea că vă asumați responsabilitatea guvernării?Igor Munteanu: „Uitați-vă, sunt două mistificări în acest demers. Prima mistificare este că multă lume, mai ales anumite persoane interesate să manipuleze, au spus că uitați-vă, cum își poate permite Platforma Dreptate și Adevăr să numească tot guvernul cu 11 mandate? Noi niciodată nu am spus că Platforma DA dorește să formeze întregul guvern. Întotdeauna am spus că pentru noi asumarea de răspundere pentru formarea guvernului înseamnă doar obligația de a prezenta o candidatură de prim-ministru și asta este o chestiune pe care trebuia s-o discutăm cu toți partenerii la acest vot, dar componența guvernului va fi formată în primul rând de cele mai ilustre nume dintre specialiștii domeniilor cheie. ”Europa Liberă: Dl Slusari a deschis parantezele și ați zis că dl Slusari urma să ajungă premier, Dvs. la Externe. Igor Munteanu: „Stați o clipă. El a deschis parantezele, cred că nu trebuie să deschidem și alte ferestre și paranteze, este clar însă că noi am manifestat maximum de deschidere, niciodată nu am pretins ca acest guvern să aparțină în totalitate Platformei DA. Dar cineva trebuie să înceapă acest lucru. Noi am fost pe poziții principiale asupra formării unui guvern care să-l înlocuiască pe Chicu și, doi, am fost adversarii ideii de alegeri concomitente în anul 2020. Și nimeni nu poate să nege acest lucru. Ați văzut că Curtea Constituțională a considerat, în contextul recomandărilor Comisiei de la Veneția, nu datorită mofturilor noastre, că aceste alegeri nu pot să aibă loc concomitent. Respectiv, noi, nici pentru o secundă, nu am lăsat de bănuit că suntem mofturoși, egoiști, că ne vedem doar de interesele noastre. Dar era un moment extraordinar de bun în acest iulie ca să punem un alt guvern. Care sunt riscurile în continuare? Riscul este că schemele vor continua, alegerile prezidențiale vor fi organizate lamentabil, încercările de a decupa anumite prevederi importante din Codul Electoral ar putea să aducă în continuare la o triplare a numărului de transnistreni la alegerile prezidențiale. În condițiile în care, posibil, diaspora nu va participa la alegeri.”Europa Liberă: De ce ziceți că posibil nu va participa?Igor Munteanu: „Pentru că, în primul rând, condițiile sanitare din Europa, acolo unde se află cea mai mare parte a diasporei noastre, nu sunt total favorabile deschiderii secțiilor de vot. Iar doi, autoritățile, și în primul rând PSRM, sunt categoric împotriva participării diasporei la alegeri. Președintele Dodon, liderul Greceanîi au spus în mai multe rânduri că noi vom revedea poziția noastră față de deschiderea secțiilor de vot în străinătate.”Europa Liberă: Dar când se va decide soarta modificărilor la Codul electoral?Igor Munteanu: „Păi, probabil atunci când ne revedem în sesiune parlamentară, că în timp de vacanță nimeni nu decide nimic.”Europa Liberă: Dar asta ar însemna luna septembrie, va fi puțin timp până la alegerile prezidențiale. Igor Munteanu: „ Asta ar fi o problemă în plus, dar în al doilea rând, ei probabil că trebuie să digere reacția foarte critică din partea Parlamentului European. Nu doar Siegfried Mureșan, dar mai mulți europarlamentari au spus că este de neimaginat ca asemenea vicii să fie introduse în Codul Electoral și să nu permită alegătorilor, cetățenilor Republicii Moldova să voteze.”Europa Liberă: Deși sunt și amendamente bune, care se așteaptă de mult timp.Igor Munteanu: „Eu n-am prea văzut bune. Dar am văzut, de exemplu, că socialiștii vor ca observatorii să nu participe. ”Europa Liberă: Mă refer la ceea ce a propus Promo-Lex pe o sută de pagini.Igor Munteanu: „Dar ar trebui să urmăriți comunicatele Promo-Lex, pentru că consultări s-au făcut, dar nici un procent din aceste recomandări nu au ajuns în documentul prezentat de Comisia Electorală Centrală la Comisia Juridică, ca o comisie de specialitate. Acest lucru vorbește despre faptul că actuala guvernare a mimat consultarea cu societatea civilă, dar au continuat să promoveze în continuare strict ceea de ce sunt interesați: restricționarea participări alegătorilor, controlul regiei participării alegătorilor din străinătate, resurse administrative care vor curge cu duiumul. Și atunci să spună acei critici, la care ați făcut trimitere: ei interesele cui le-au apărat, în condițiile în care s-au opus timp de o lună și jumătate la orice dezbatere publică la care se discuta moțiunea de cenzură.”Europa Liberă: Dvs. ați vorbit ceva mai devreme despre liantul dintre Platforma DA și PAS. Pe moment totuși ce ne puteți spune, există mai multe lucruri care vă unesc sau care vă dezbină?Igor Munteanu: „Asta-i o chestiune de gust, să descriu cine dezbină sau cine unește. Cu siguranță, principiile de solidaritate democratică ne unesc, respectul pentru Constituție ne unește, interesul de a avea un alt tip de guvernare ne unește. Nu cred că există motive pentru ca colegii noștri de la PAS să se îndoiască că aceleași principii le promovăm, în felul nostru. Există o cooperare strânsă în cadrul parlamentului și există o cooperare la nivel local. Noi suntem în continuare marcați de faptul că schimbarea bruscă de guvernare de la sfârșitul anului 2019 nu ne-a permis să construim alianțe care ar fi funcționat în favoarea cetățenilor în mai multe raioane ale R. Moldova. Dar asta e despre trecut. Despre viitor pot să spun că noi formăm, într-un fel, un pivot democratic împotriva deciziilor voluntariste și autoritare ale președintelui Dodon, care folosește actualul Guvern Chicu ca pe propria servietă. Atunci când are nevoie să se afișeze în fața alegătorilor, el începe să împrăștie promisiuni asupra drumurilor, asupra ajutoarelor pentru raioanele care-l interesează. Or, acest lucru este total neconstituțional. Acuma, oriunde nu vă duceți, o să vedeți urmele vizitelor președintelui Dodon. Două zile în urmă, am sesizat ANI și CNA asupra repartizării de pachete cu bani cetățenilor din Comrat, care au fost supuși efectelor proaste ale unei ploi... Eu înțeleg, când omul se află într-o situație proastă, vrea cu disperare să fie ajutat. Dar banii trebuie să vină din buget, să vină prin alocații speciale, din partea Guvernului, dar nu să vină din buzunarul lui Igor Dodon. Și am rugat ANI-ul să facă investigarea acestor cazuri, în care Igor Dodon a împărțit aproximativ 250 de mii de lei, pachete financiare, pachete cu bani.”Europa Liberă: Ajutor pentru lichidarea consecințelor inundațiilor? Igor Munteanu: „Ajutor pentru familiile care au fost afectate de aceste inundații. Aș vrea să întreb și am întrebat ANI-ul din ce buget s-au plătit acești bani? De când președinția se ocupă cu lichidarea consecințelor calamităților naturale? Cine a permis șefului statului, cu întreaga sa cohortă de bodyguarzi, să se ocupe cu asemenea chestiuni, atunci când prevederile constituționale îl obligă strict să rămână în nișa sa constituțională. De asta trebuie să fim solidari și să depășim agendele false ale unor critici, să ne ocupăm de problemele adevărate, care mențin cetățenii într-o sărăcie lucie și evident că niciodată n-o să avem bani pentru dezvoltarea rurală, regională, locală, câtă vreme oamenii se alimentează din culioace, din pungi de bani de la oligarhi, și pretind în fața publicului, mai ales în fața unor televiziuni cumpărate tot cu bani din off-shore, că nici n-au văzut usturoi și nici n-au mâncat. ”Europa Liberă: Pentru Dvs. se conturează, cel puțin pe moment, ce se va întâmpla în ajun și în timpul scrutinului prezidențial?Igor Munteanu: „Există, într-adevăr o anumită incertitudine, vă dau dreptate, pentru că nimeni nu știe exact care va fi valul de infectări la momentul de 1 noiembrie și care va fi comportamentul autorităților. Ca maimuța cu grenada. S-ar putea, dacă intrăm într-o fază de escaladare a infectării în masă, s-ar putea să fi anulate, sau s-ar putea să fie o altă lege. Ideea că PD a devenit un apendix jalnic al PSRM mă pune pe gânduri. Pentru că această majoritate toxică ar putea să producă orice fel de rezultat. De asta ar fi fost extrem de important ca să avem o moțiune de cenzură reușită, cu toate puterile posibile din Parlamentul Republicii Moldova. Dar vorbim despre ceea ce ar trebui să se-ntâmple. Noi ar trebui să fim mai combativi, să avem mai multă încredere în forțele comune, pentru că nimeni individual și separat n-o să reușească să înfrângă armata de troli și armata de consultanți ruși care stau în spatele președintelui Igor Dodon și care îi mișcă figurile pe tabla de șah a politicii moldovenești.”Europa Liberă: Igor Dodon a promis să aibă până la finele acestei luni o întrevedere cu liderul de la Tiraspol Krasnoselski. Ce ar putea să se regăsească pe agenda discuțiilor? Igor Munteanu: „Păi,asta ați văzut, Valentina, că el promite și apare în rezonanță publică, când spune că nu ne vom implica în trei localități. Asta, practic, înseamnă o dăruire a unor moșii care nu-i aparțin lui Krasnoselski. În loc de a pune tunurile – în sens metaforic – pe schemele de contrabandă, care continuă, pe sursele energetice care ajung la suplimentarea bugetului acestei...”Europa Liberă: Dar de ce ziceți că continuă schemele de contrabandă? Igor Munteanu: „Pentru că nu le-a oprit nimeni. Știți foarte bine. Spirtul, țigările și marfa de contrabandă, care ajunge în toate locațiile comerciale din apropierea Odessei, în continuare sunt în rulaj. Plus aceste contracte. Practic noi importăm 100% din energia care se consumă în republica Moldova, datorită faptului că toate ofertele din partea Ucrainei au fost respinse, datorită faptului că schemele au fost preluate de la Plahotniuc. Iar oamenii care se pun într-o relație gingașă cu Igor Dodon continuă să le administreze. Aceste lucruri vorbesc despre faptul că hidra oligarhică a fost decapitată, dar au rămas în continuare niște capete care doresc să lucreze acest regim, după schemele și soluțiile lui Plahotniuc.”Europa Liberă: Fuseseră instalate 37 de posturi de control, unilateral, din astea s-ar mai fi ridicat 15, ar mai fi rămas 22. Oricum, e un lucru de nelămurit. Ce urmărește Tiraspolul?Igor Munteanu: „Tiraspolul urmărește ceea ce a urmărit întotdeauna – recunoaștere internațională, obținerea unui statut de jucător cu drept de veto în spațiul constituțional, divizarea competențelor pe principii federale. Asta urmărește Moscova și Tiraspolul. Dar noi atragem multă atenție la posturile care împiedică mobilitatea cetățenilor, dar nu vedem și alte lucruri.”Europa Liberă: Ca de exemplu? Igor Munteanu: „Participarea cetățenilor transnistreni în alegeri ori de câte ori cuiva îi convine la Chișinău să folosească, pe baza beneficiilor cash, transmise acestor cetățeni sau organizatorilor lor, ca să influențeze rezultatul alegerilor. Doi: noi ne plângem, iată, pe faptul că ne pun posturi, dar nu întreprindem nicio acțiune.”Europa Liberă: Acuma se promite că în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate se va discuta acest subiect.Igor Munteanu: „Sigur. Asta ca-n bancuri din Odesa, și ce se va întâmpla, se va întâmpla ca și data trecută. Pentru că acest format, 5+2, și Comisia unificată de control, practic, nu se întâmplă lucruri pozitive sau bune, datorită acestui impact permanent dintre transnistreni și ruși, care blochează deciziile acestei comisii.”Europa Liberă: Există niște mecanisme eficiente? Igor Munteanu: „Nu există. Observatorii și mediatorii participă din inerție la 5+2, fără ca să aibă nicio contribuție pozitivă asupra procesului de reglementare. Noi am avut de câteva ori, Platforma DA, formularea unei poziții principiale pe acest subiect. Noi credem că orice fel de discuții, dacă nu pornesc de la Coșul Trei la securitate, și dacă nu pornesc de la formularea unui singur obiectiv, singurul scop al reglementării este reintegrarea acestor teritorii în spațiul constituțional al R.Moldova. ”Europa Liberă: Ambasadorul rus a spus că nu există condiții ca armata rusă să fie retrasă de pe teritoriul R. Moldova.Igor Munteanu: „Eu am ascultat cu foarte multă nemulțumire, cu foarte mult regret că dânsul ne dă lecții cum ar trebui să arate R. Moldova la noi acasă. Eu cred că un ambasador ar trebui să vorbească cum arată regiunea Tambov și cum arată configurația politică din această regiune, dar nu în privința R. Moldova, care a fost puternic afectată de separatism. Al doilea lucru pe care am vrut să-l menționez, Valentina, pentru că eu știu că subiectul transnistrean este o temă foarte dureroasă și pentru Dvs. Ați fost reporter de război, într-o perioadă extrem de dificilă, problema nu ține numai de schemele de corupție sau numai de erorile dramatice pe care le-au comis politicienii, dar și faptul că n-am avut niciodată suficiente oferte interesante pentru populația din stânga Nistrului. Ce-am făcut noi acum, recent? Am adoptat constituirea unei subzone economice libere. Noi vrem să mișcăm industria în zona respectivă, ca să deschidă locuri de muncă, ca cetățenii moldoveni din stânga Nistrului să se mândrească cu vitrina pe care noi putem s-o constituim acolo. ”Europa Liberă: Știu că este inițiativa Dvs., când va fi viabil acest proiect? Igor Munteanu: „Valentina, legea este votată. ”Europa Liberă: Legea este votată.Igor Munteanu: „Acum urmează și de asta așteptăm schimbarea Guvernului. Noi avem cel puțin opt oferte, din partea unor companii de importanță internațională, care ar dori să înceapă a lucra în R.Moldova. Dar întotdeauna lipsește ceva, cum spunea clasicul pre-prezidențial, acum câțiva ani de zile. Parcă ceva ar trebui să fie, dar nu este. În acest moment, Guvernului Chicu îi lipsește credibilitatea, viziunea și decența. Dacă nu s-ar ocupa cu aceste scheme criminale și infracțiuni, pe care încearcă să le bage în tot felul de proiecte de legi, ca să-și alimenteze clientela, atunci ar găsi portița de a comunica și ne-ar permite să aducem investitori în toate zonele. Eu sper foarte mult că în subzona economică liberă o să reușim să facem acest lucru, dar ne-ar fi ajutat foarte mult un guvern care să aibă credibilitatea pe care n-o are actualul.”Europa Liberă: Linia de creditare, care, așa ne promit autoritățile, că a început să fie renegociată...Igor Munteanu: „Aveți în vedere cu Federația Rusă?”Europa Liberă: Cu Federația Rusă. Vor ajunge cele 200 de milioane de euro din creditul rusesc în R.Moldova?Igor Munteanu: „Mai degrabă se întoarce apa pe Nistru înapoi, spre nord, decât să ajungă acest credit...”Europa Liberă: Atât de sceptic sunteți?Igor Munteanu: „Eu sunt sceptic pentru că cei care încearcă acum să negocieze vor încerca iar să ocolească legea, controlul public și vor încerca, într-un fel, să acorde ajutoare de campanie președintelui Dodon.”Europa Liberă: Dar, oricum, trebuie parlamentul să voteze.Igor Munteanu: „Să vedeți că și aici e un mic paradox și o mică dilemă a socialiștilor. Pe deoparte, ei ar vrea să pună cruce pe parlamentul actual. Trimițând în vacanță prematură parlamentul, ei consideră că în acest fel n-o să le dea nimeni peste mâini, nimeni n-o să-i cheme la răspundere. O să încerce să demonopolizeze parlamentul de monopolul constituțional pe care îl are la formarea legilor. Deja a primit peste mâini de două ori, mâinile sunt roșii, de la Curtea Constituțională. Dar ei vor căuta în continuare, pentru că sunt asistența de primă necesitate a staffului electoral al lui Igor Dodon. Vor aduce acest credit, s-ar putea să facă o sesiune extraordinară, pentru ca să treacă, cu același ajutor imoral al Partidului Democrat, fără ca să ia în considerație toate riscurile care sunt asociate cu orice fel de credite din Federația Rusă. Curtea Constituțională a obligat guvernul să ia în considerare anumite prevederi care vin în conflict cu suveranitatea statului. Nu știu care va fi textul următor, nu știu care sunt socotelile, pentru că lucrurile, de obicei, se negociază în mod imoral, pe sub covor.”Europa Liberă: Dvs. aruncați săgeți critice la adresa democraților, dar dacă mai ajungeți la o a doua moțiune de cenzură, iarăși vă trebuiesc voturi. Unde le căutați?Igor Munteanu: „Eu aș prefera ca data viitoare să-și asume responsabilitatea pentru moțiunea de cenzură alte grupuri politice responsabile. Noi ne vom oferi voturile cu multă plăcere. Să-și asume și alții, să demonstreze că sunt mai capabili să negocieze cu democrații și cu alte grupuri politice. Eu sunt foarte confortabil în ideea că toată lumea trebuie să contribuie la căutarea de voturi. Matematica am învățat-o în clasele primare, chiar la grădiniță. Respectiv, oricine poate să arate cu degetul la matematică. Este mai complicat să aduci scorul de voturi necesar. Noi am făcut tot posibilul și putem să facem mai mult, dar numai în conjugarea eforturilor necesare, pentru că schimbarea guvernului nu este doar ambiția istorică a Platformei DA, este un scop comun, colectiv. Doar colegii noștri din PAS își dau seama foarte bine că dacă-i lăsat Chicu la butoane, el va influența și va denatura standardele minime de democrație electorală. Ei știu despre asta și despre toate metehnele acestui guvern. Respectiv, dacă va fi o a doua încercare, eu aștept ca cineva să-și asume răspunderea.”Europa Liberă: Iarăși, dacă ținem cont de interpretări, unii cred că pe cal alb ar fi Adrian Candu și Pro Moldova, pentru că ei urmăresc scopul să-l dea jos pe Chicu, iar dându-l jos pe Chicu și pe Dodon să-l poată readuce pe Plahotniuc. Igor Munteanu: „Eu nu pot să judec cât de aproape de frontiera R. Moldova este Plahotniuc cu liota lui de consultanți și oligarhi, dar vă asigur că Platforma DA niciodată nu a jucat pe strunele oligarhilor, am demonstrat asta de-a lungul timpului. Probabil că peste ani se va cunoaște mai mult despre cum am contribuit noi ca Plahotniuc să nu se afle în R. Moldova.”Europa Liberă: Dar de ce ziceți chestia asta?Igor Munteanu: „Pentru că sunt anumite lucruri pe care le vom spune peste ani. În acest moment, eu vă asigur că eu nu văd nicio diferență între Filip și cei pe care dânsul îi incriminează, între Igor Dodon, cu toate apetiturile lui de chivernisire și de câștigarea controlului asupra unor proprietăți publice în acest moment. Mă refer și la Metalferos dar și la multe alte lucruri care vor transpare atenției publice în curând și cei pe care îi blamează socialiștii.”Europa Liberă: Credeți că ar putea să existe înțelegeri, în continuare, între Plahotniuc și Dodon?Igor Munteanu: „Orice e posibil. De ce să nu admitem că Igor Dodon, care s-a alimentat din kulioace, din aceste tributuri pe care i le-a plătit, probabil, Plahotniuc ca să se beneficieze de serviciile lui politice, va primi în continuare niște indicații din partea unor persoane. Pot să admit, pentru că igor Dodon este la fel de toxic ca și cei pe care-i înfierează. El trebuie să plece din scena politică și acest partid, al socialiștilor, care a comis finanțări din zonele off-shore, trebuie să plătească pentru acest lucru în fața justiției.”Europa Liberă: Dar pentru moment el rămâne locomotiva socialiștilor?Igor Munteanu: „Fără îndoială, da. Fără dânsul nu se ia nicio decizie în acest partid. Până vor mai crește alți lideri, va mai trece ceva timp, dar în acest moment dânsul este liderul neostenit al socialiștilor. Și din acest punct de vedere, nu văd cum am putea să ne aliniem la interesele oligarhice ale lui Dodon. ”Europa Liberă: Cazul Gațcan a băgat frica în fracțiunea socialiștilor?Igor Munteanu: „Cazul Gațcan, Valentina, a fost o istorie de dramă parlamentară. Este pentru prima dată în istoria legislativului din Chișinău când un deputat este sechestrat, bătut și influențat să-și schimbe depozițiile, să semneze niște scrisori, este scos din țară, este comutat cu sprijinul SPPS-ului, adus înapoi, ținut sub escortă de către deputații din Partidul Socialiștilor, în condițiile în care există depoziția neretrasă de la procuratură, în condițiile în care toate aceste lucruri – influențarea deciziilor și voinței unui parlamentar – este o crimă.”Europa Liberă: Nu ați reușit să discutați cu el?Igor Munteanu: „Păi, nici nu te poți apropia de el. Și, sincer vorbind, nici nu am avut mare plăcere, dar, dincolo de asta, lucrurile pe care noi le-am aflat din presă sau din anumite mărturii ale unor persoane care au fost de față, vorbesc despre o crimă mare, care vizează libertatea personală a unui deputat din Parlamentul R.Moldova. În ciuda acestor delicte care s-au adunat în această cauză, pe masa procurorului, nu am văzut nicio acțiune din partea lor. Eu nu știu dacă au fost chemați cei care l-au snopit în bătaie pe bietul Gațcan, dacă i-au chemat la procuratură și li s-a cerut să răspundă la niște întrebări.”Europa Liberă: Chiar credeți că s-a ajuns să fie agresat fizic?Igor Munteanu: „Eu sunt convins de asta. Sunt toate dovezile. A fost snopit în bătaie.”Europa Liberă: E grav. E un ales al poporului.Igor Munteanu: „Dar vă rog să-mi spuneți, dacă s-a ajuns la cazul de sechestrare a unui deputat, iar după asta vorbim despre moțiunea de cenzură și toată lumea blamează Platforma DA că nu a făcut matematica corect. Noi despre ce vorbim? Este clar că există niște grupuri de presiune mediatică, care încearcă să decupeze realitatea și să formeze o agendă falsă, încercând să ne convingă cu opinii formulate, inclusiv, în afara R. Moldova, că acest guvern stă legitim și stă bine și trebuie să păstrăm o anumită stabilitate, că toate lucrurile sunt sub control, că situația este extraordinară în economie și în sănătatea publică. Îmi aduc aminte de Tito, pe timpul Iugoslaviei mari, zicea, era un slogan: Realitatea minte - citește ziarul! Cam aceeași chestie se întâmplă și cu anumite posturi de televiziune, care încearcă să meargă pe narativul că orice fel de scuturare a actualului Guvern Chicu este în detrimentul cetățenilor. Eu spun: categoric nu! Aceste narative sunt toxice, sunt otrăvitoare, ne duc pe o pistă falsă. Acest guvern trebuie să fie schimbat cât mai degrabă, pentru că orice decizii pe care le ia în acest moment vor avea consecințe grave pentru sănătatea spirituală și cea reală a cetățenilor din R. Moldova.Europa Liberă: Mulțumim foarte mult pentru această discuție și așteptăm să vedem ce se întâmplă în continuare pe scena politică. Se vor întruni condiții suficiente ca să fie convocată o sesiune extraordinară sau ajungem în toamnă, când parlamentul ar trebui să-și reia activitatea, cunoașteți când?Igor Munteanu: „Nimeni nu știe, pentru că agenda o formează biroul permanent și la indicația speakerului parlamentului, deși, dacă reușim să adunăm numărul suficient și avem cauza necesară, putem avea o sesiune extraordinară și în august. Bănuiesc că guvernul se va mobiliza să facă o rectificare a bugetului la sfârșitul lunii august și deci eu presupun că la jumătatea lunii august noi vom reveni din nou.”