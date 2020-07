Regim special de activitate la CNA: 6 ofițeri, diagnosticați cu COVID-19

07:20

Un tânăr de 30 de ani care a vrut să fie alături de mama sa, internată în spital cu coronavirus, a escaladat în fiecare seară zidul spitalului pentru a ajunge la fereastra salonului în care se afla femeia, după ce medicii i-au interzis să o vadă. O scenă care s-a repetat aproape o săptămână, până când femeia a murit. Povestea emoționantă s-a petrecut în Palestina și a fost relatată de presa locală, citată de Il Messaggero. Jihad Al-Suwaiti a ținut cu orice preț să fie alături de mama sa, internată în spitalul Hebron, însă medicii i-au interzis să o viziteze. Femeia în vârstă de 73 de ani - care suferea de leucemie - a fost testată pozitiv pentru coronavirus, iar starea ei s-a agravat rapid. Pentru a nu o lăsa singură, fiul ei s-a cățărat în fiecare seară pe zidurile spitalului, ca să o vegheze de la fereastră. Aceeași scentă s-a repetat aproape o săptămână, până joi, când femeia a murit, răpusă de boală. „Am fost cu ea chiar și în ultimele ei momente de viață. Chiar înainte să o văd murind am înțeles că nu mai există nicio speranță”, a spus tânărul. Povestea i-a emoționat pe localnici, începând cu diplomatul ONU Mohamad Safa, care a publicat o imagine cu tânărul la fereastră. The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs— Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020