Ministrul agriculturii a efectuat o vizită de lucru în raionul Ștefan-Vodă: Care este impactul secetei asupra culturilor agricole

19:30

Directia Generala Teritoriala sud a CNA desfasoara actiuni de urmarire penala la punctul de trecere a frontierei Giurgiulesti in cateva dosare penale, pornite pe faptul traficului de influenta si coruperii pasive. In cauza sunt vizati politisti de frontiera, angajati vamali si soferi de microbuze de pe curse internationale. Acestia sunt banuiti ca, in perioada restrictiilor [...] Articolul ULTIMĂ ORĂ // CNA desfășoară percheziții la a la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești. Mai mulți angajați ai Serviciului Vamal sunt bănuiți de corupție și trafic de influență apare prima dată în Telegraph Moldova.