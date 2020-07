Astăzi, în Moldova și în lume

01:10

Vicepreședinta Partidului „ȘOR”, deputata Marina Tauber spune că pe președintele Igor Dodon îl așteaptă o mare surpriză și îl sfătuie să nu se înscrie în cursa prezidențială. Ea se arată convinsă că se vor găsi suficiente voturi în parlament pentru a fi demis guvernul Chicu din a doua încercare. Europa Liberă: Avem această discuție acum la final de sesiune parlamentară, sesiunea primăvară-vară. Cum a fost această sesiune? Fierbinte?Marina Tauber: „Sesiunea aceasta primăvară-vară a fost una interesantă probabil din punct de vedere politic pentru unii, dar una foarte slabă și foarte complicată pentru cetățeni. De ce spun că a fost interesantă pentru politicieni? Pentru că majoritatea parlamentară, în frunte cu Dodon, probabil au făcut tot ce au planificat și pentru dânșii piața merge mai departe, pentru dânșii nimic nu s-a schimbat, doar că buzunarele lor au devenit și mai pline. Dacă e să vorbim despre rezultatele pentru cetățeni, trebuie să recunoaștem că locuitorii Republicii Moldova au avut posibilitatea să-și facă cele mai regretabile concluzii. Noi suntem un partid tânăr, dar ne mândrim cu tot ce a fost făcut și tot ce este făcut în fiecare zi de liderul nostru, dl Ilan Șor, și de întreaga noastră echipă. Deci, noi putem să spunem ca o concluzie pe care noi o pregătim acum cu echipa că pentru noi sesiunea aceasta a fost plină de evenimente, realizări și fapte concrete care au fost făcute, realizate pentru cetățeni.”Europa Liberă: Dar când va fi deputatul Ilan Șor în legislativ?Marina Tauber: „Poate mâine, poate poimâine, foarte și foarte curând. Deci, nu trebuie să creadă majoritatea parlamentară că, dacă ei în mod abuziv au închis sesiunea primăvară-vară, că ea nu poate să fie redeschisă pentru o ședință extraordinară și când Ilan Șor o să fie prezent la ședință, eu cred că foarte și foarte curând, eu nu că cred, eu știu, și o să fie o surpriză foarte mare, în primul rând, pentru Dodon și pentru ceilalți. Nu are nicio problemă să fie prezent la ședința parlamentului, dar noi nu vrem să riscăm cu viața și securitatea dlui președinte, dar asta înseamnă că, având anumite garanții, Ilan Mironovici o să vină în plenul parlamentului.”Europa Liberă: Dar de ce ar fi o surpriză pentru președintele Dodon?Marina Tauber: „Eu îmi cer scuze, dar nu pot nici să aud când cineva îi spune președintele, pentru că funcția președintelui țării totuși trebuie să fie reprezentată de o persoană destoinică, cumsecade, cel puțin profesionistă, dar dacă o să vorbim despre Dodon, nu cred că putem în genere să vorbim nici despre calitățile lui bărbătești, nici calitățile lui omenești, dar ca profesionist, eu îmi cer scuze, niciodată nu a condus ceva, nu este manager, este un politician de nivelul cel mai jos. Și de ce se teme? Pentru că dl Ilan Șor deține mai multe informații, inclusiv despre tinerețea lui Dodon, dar și despre multe alte fapte care îi sunt cunoscute dlui președinte Ilan Șor. Cum a spus dl Ilan Șor odată, că el, președintele nostru, cunoaște mult mai mult decât soția lui Igor Dodon, așa că desigur că Igor Nicolaevici tare nu vrea să-l vadă pe Ilan Mironovici în plenul parlamentului ori în alte locuri publice.”Europa Liberă: Dar Igor Dodon a fost unul dintre invitații la nunta dlui Șor?Marina Tauber: „Da, și eu am spus foarte deschis că dl Ilan Șor o perioadă de timp, până d-lui și echipa noastră am intrat în politică, chiar a fost și finanțatorul principal al lui Igor Dodon și al carierei lui, dar și a Partidului Socialiștilor. Așa că socialiștii nu trebuie să fie aroganți în niciun caz cu colegii noștri din fracțiunea Partidului „Șor” și să nu vorbească urât ori în mod arogant despre Ilan Șor, pentru că datorită lui Ilan Șor ei stau acum în parlament și în loc să ne spună mersi că noi suntem aici, ei se fac că au uitat despre aceste fapte. Noi în continuare putem să le aducem aminte multe lucruri, dar sunt unele momente care, pot să spun eu, pot să spună și colegii noștri, dar momentele cele mai interesante totuși o să fie spuse și declarate de Ilan Șor.”Europa Liberă: Dar știu că au existat și niște reacții din tabăra socialiștilor și spuneau că, de ce nu-l întrebăm pe Ilan Șor sau pe fruntașii acestui partid de unde ar fi avut bani ca să finanțeze Partidul Socialiștilor și pe Igor Dodon?Marina Tauber: „Dl Ilan Șor de la anii tinereții a fost implicat în mai multe businessuri și chiar le-a condus. Din păcate, așa s-a întâmplat că tatăl lui, Miron Șor, a decedat și de atunci clar lucru că viața d-lui s-a schimbat, el a devenit liderul familiei d-lui și-a continuat moștenirea tatălui lui, deci toate businessurile, tot ce a fost creat și construit de Miron Simionovici, așa că și socialiștii cunosc foarte și foarte bine că Ilan Șor provine dintr-o familie bogată și dintr-o familie care i-a lăsat lui Ilan o moștenire și un imperiu de business, care a fost dezvoltat, care a fost continuat de el și care chiar a fost cunoscut tuturor. Așa că de unde provin banii, toată lumea cunoaște și dacă o să vedem în fiecare an activitatea lui Ilan Șor o să putem să dăm chiar și anumite cifre, dar depinde despre ce perioadă de timp o să vorbim.”Europa Liberă: Haideți să vorbim despre moțiunea de cenzură și că a eșuat acea moțiune de cenzură pe care ați sprijinit-o și Dvs. De ce ați fi avut interesul să pice Guvernul Chicu, pentru că se cunoaște că, dacă ar fi fost învestit un alt guvern, poate ar fi fost și mai dur cu acțiunile pe care le promovează Partidul „Șor”?Marina Tauber: „Deci, noi vorbim, în primul rând, despre interesul cetățenilor. Putem să fim buni ori răi în ochii oamenilor, dar noi am făcut mult mai mult de când existăm ca partid, ca forță politică decât cei care stau în parlament zeci de ani sau sunt și din cei care stau peste 20 de ani. Noi mergem pas cu pas în conformitate cu programul nostru și cu toate promisiunile noastre date cetățenilor. Ceea ce noi am văzut și cum a fost comportamentul lui Chicu de la început și pe parcursul activității guvernului său - vedeți, eu chiar și vorbesc la trecut? – oricum, eu sunt sigură că guvernul acesta va pica.”Europa Liberă: Când?Marina Tauber: „Eu nu exclud, chiar și cred că înaintea alegerilor prezidențiale, eu sunt sigură de asta.”Europa Liberă: De unde se adună voturi?Marina Tauber: „Noi deja am fost 46, să nu uităm că două voturi nu au fost luate în considerare, al dlui Vitiuc și al dlui Himici, deși noi am solicitat în mod insistent ca să fie luate în considerare voturile lor în scris ori online și am dat și exemple care au fost în legislativele trecute.”Europa Liberă: Dar oricum nu se adună suficiente voturi?Marina Tauber: „Deci, deja 48. De ce Dvs. nu credeți că trei deputați ori alte puteri politice nu pot să-și schimbe părerea? Totuși, fiecare deputat, în afară de indicațiile fracțiunilor lor au și obligațiuni, în primul rând, în fața cetățenilor. Eu am auzit din partea mai multor, nu o să vă dau numele de familii, dar din partea mai multor socialiști și din partea mai multor democrați că ei nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă în fracțiunile sau în partidele lor.”Europa Liberă: În care partide?Marina Tauber: „Și democrat, și socialist.”Europa Liberă: Dar ați văzut că au venit reproșuri din partea criticilor, adversarilor Dvs. și au spus că îi ademeniți prin sume exorbitante, care se constituie deja din șase zerouri?Marina Tauber: „Am fost delegați în parlament cu șapte deputați de la început, deci foarte repede, probabil nu există în istoria Republicii Moldova niciun alt exemplu că partidul există doar câțiva ani și deja este în parlament reprezentat cu șapte deputați. Acum, noi suntem foarte bucuroși și mândri că echipei noastre s-au alăturat și dna Ivanov, și dl Vitiuc. Deci, noi suntem nouă deputați și ne mândrim cu echipa noastră, pentru că dna Ivanov și dl Vitiuc au venit cu experiență bogată și din punctul de vedere al inițiativelor legislative, dar și din punctul de vedere al proiectelor concret realizate.”Europa Liberă: Dar se vorbește despre un târg în parlament, că deputații s-ar vinde și s-ar cumpăra.Marina Tauber: „Știți, este o așa emisiune «Пусть говорят» („Las’ să vorbească”). Se vorbește... Și noi putem să spunem multe lucruri, dar nu ne permitem fără dovezi. Persoanele care vorbesc în așa mod trebuie să vină în organele de drept și să scrie concret dacă au anumite dovezi și anumite informații, dar tot ce se face, se face pentru PR. Dvs. vedeți că ei s-au dus la o emisiune, la altă emisiune, dar dacă într-adevăr erau promovate astfel de propuneri, credeți-mă, deja și procurorii, și alte organe de drept erau să acționeze așa cum trebuie să acționeze în astfel de situații. Este un PR negru și este o agonie a socialiștilor și a democraților, pentru că ei și-au pierdut controlul în partidele lor și din cauza totalitarismului, din cauza dictaturii deputații fug de la ei și ei nu știu ce să spună partenerilor internaționali – Dodon, din partea lui, ce să spună Federației Ruse, Filip ce să spună Uniunii Europene și Statelor Unite de ce deputații fug de la ei. Iată din ce motiv ei promovează astfel de declarații și astfel de speculații. Eu pot, cu toată responsabilitatea, să vă garantez că nimeni din Partidul Politic „Șor” nu a promis ori nu a propus nimănui din cele menționate de Dvs. Oamenii vin în Partidul Politic „Șor”, pentru că au văzut și o să vadă desigur că noi ne ținem de cuvânt, liderul nostru, în primul rând, face tot ce a fost promis cetățenilor. Și la momentul actual, noi suntem a treia forță pe arena politică moldovenească, noi creștem în clasamentele și în ratingurile noastre, noi avem și mai multă dragoste din partea cetățenilor, și mai multă susținere, dar dragostea este mult mai importantă pentru noi, noi suntem foarte deschiși. Știți care este și cum este comunicarea între noi și oamenii care ne susțin, așa că noi suntem în creștere și, da, sunt deputați, sunt și primari, și consilieri din alte partide care vin la noi, pentru că vor să execute toate promisiunile lor date alegătorilor. Ce pot să spună deputații democrați, mai ales pe circumscripții, ce pot să spună deputații socialiști, iarăși, mai ales pe circumscripții? Circumscripția nr. 18, a dlui Ilan Șor, circumscripția nr. 19, în care eu am onoarea să fiu deputat, și toate localitățile unde noi avem primarii și reprezentanții noștri, în fiecare săptămână câte două, trei, patru proiecte: lumină, drumuri, magazine sociale, farmacii sociale și multe alte proiecte care au fost promise oamenilor și care sunt incluse în programul nostru.”Europa Liberă: Dna Tauber, dar despre aceste proiecte și despre creșterea bazinului electoral al Partidului „Șor” se zice că există această creștere și implementarea acestor proiecte din miliardul furat?Marina Tauber: „Dna Valentina, cum să vă răspund? Care miliard, furat de cine și de unde?”Europa Liberă: Din sistemul bancar.Marina Tauber: „Bine, „din sistemul bancar” e prea general spus. De mai multe ori, chiar și organele competente s-au expus că nu a fost miliard furat, nu suma aceasta. În al doilea rând, cei care sunt vinovați de furtul din sistemul bancar – Filat și Platon –, nu știm de ce, dar sunt deja la libertate. Și cei care au comis această fraudă cu complicii lor, ai lui Filat și Platon, ei trebuie să vă răspundă Dvs. și societății la aceste întrebări. Încă o dată pot să repet că Ilan Șor și toată echipa noastră sau oamenii care sunt menționați, nimeni nu este vinovat ori nu este implicat în furtul bancar. Așa că toți banii care vin pentru proiectele sociale ori pentru alte proiecte, pe care se bazează realizarea programului nostru, vin din banii care sunt oferiți de partenerii și familia dlui Ilan Șor și banii sunt oferiți în calitate de donații după plata tuturor taxelor. Și dacă Dvs. o să doriți – și Dvs., și toți reprezentanții presei –, în fiecare primărie ori ceea ce ține de circumscripțiile noastre, puteți să verificați. Noi întotdeauna suntem deschiși, noi întotdeauna arătăm cât costă proiectul, de unde sunt banii etc. Așa că speculația aceasta despre miliardul furat deja nici nu este interesantă, ca să vorbim prea mult despre ea, dar totuși noi așteptăm și noi vom face tot posibilul ca adevărul să iasă la iveală, pentru că Ilan Șor atunci a început o istorie foarte periculoasă pentru el și pentru oamenii apropiați, când el a venit la organele competente cu informații referitoare la Vlad Filat. De atunci, noi am intrat în probleme mari sau, haideți să spunem așa, de atunci nu a fost nicio zi în care Ilan Șor și echipa noastră să nu fim presați de forțele politice, care nu vor ca Ilan Șor să vorbească în continuare. Și când noi o să fim siguri, deci când Ilan Șor o să fie sigur în sistemul nostru de justiție, în procuratură și în alte organe competente, el mai are ce să spună, ca să aducă lumină în istoria aceasta cu furtul bancar.”Europa Liberă: Așteptăm și această zi.Marina Tauber: „Și noi o așteptăm cu nerăbdare, dar ea deja este foarte și foarte aproape.”Europa Liberă: Pe moment, aveți certitudine că se vor mai găsi trei voturi pentru ca să se schimbe în parlament configurarea politică?Marina Tauber: „Desigur! Eu sunt mai mult decât sigură, da, pentru că am auzit, încă o dată vă spun, din partea socialiștilor și din partea democraților care sunt actualmente în componența alianței de guvernare, oamenii sunt nemulțumiți. Și ceea ce s-a întâmplat cu dl Gațcan, eu îmi cer scuze, dar așa ceva nu a mai văzut țara noastră. Noi știm că el a fost sechestrat, presat și a fost chiar și bătut în parlament, noi căutăm probe ca să demonstrăm țării întregi, dar acest lucru s-a întâmplat și cândva, cineva care a văzut, a auzit o să vorbească despre asta. Și Dodon trebuie să știe asta, că sunt mai multe persoane care au văzut cum a fost bătut chiar în clădirea parlamentului dl Gațcan și ce s-a întâmplat după – cum el a fost sechestrat, cum el a fost adus cu forța la Dodon, ce s-a întâmplat după, cum el a fost adus la ședință și nu a spus niciun cuvânt.”Europa Liberă: Dar de ce acești trei deputați nu au apărut acum, când s-a decis asupra moțiunii de cenzură?Marina Tauber: „Iarăși vă spun: Dvs. ați văzut ce s-a întâmplat cu Gațcan? Probabil, oamenii au frică.”Europa Liberă: Faceți aluzie că au băgat frică, da?Marina Tauber: „Da! Eu mă gândesc că toți au familii, toți au oameni apropiați și la momentul de față, când Dodon controlează toate organele de forță, în genere, toată puterea, puterea e uzurpată de Dodon, clar lucru că sunt unii care poate și ar vrea să vorbească, dar ei foarte bine înțeleg ce va urma, mai ales pe exemplul dlui Gațcan. Acest exemplu va intra în istorie, dar oricum eu sunt sigură că oamenii destoinici au să găsească curajul și puterile necesare ca să voteze moțiunea de cenzură sau să voteze contra Guvernului Chicu.”Europa Liberă: Sunt și voci care au acreditat ideea că nu s-ar fi înțeles dl Șor cu dl Plahotniuc referitor la aceste trei voturi și de asta a eșuat această moțiune de cenzură.Marina Tauber: „Eu nici nu știu ce să vă spun, pentru că nu înțeleg care este logica.”Europa Liberă: Asta am citit și eu în presă, că sunt și voci care spun că ar fi fost o mică neînțelegere între dl Plahotniuc și dl Șor.Marina Tauber: „În primul rând, eu nu pot să comentez dacă este comunicare între dl Șor și dl Plahotniuc. La această întrebare ar fi bine să vă răspundă dl Șor sau o să trimitem această întrebare și o să vă transmitem răspunsul, ori noi așteptăm cu mare nerăbdare să vină dl Șor în studioul Dvs., mai ales că noi am promis acest lucru dlui Botnaru.”Europa Liberă: Exact.Marina Tauber: „Dar eu nu văd în general sensul în declarația aceasta. Chiar dacă să o admitem, eu nu știu ce tangență, dacă în genere are vreo tangență dl Plahotniuc cu politica moldovenească. Eu din câte știu, din câte am auzit din partea cunoscuților, așa să spunem, comuni, el în genere nu este cointeresat în politica moldovenească și nu prea cunoaște ce se întâmplă în ea. Așa că eu cred că nu are niciun sens această declarație, această presupunere.”Europa Liberă: Pentru că toată lumea se pregătește de scrutinul prezidențial, vă întreb pe Dvs.: veți avea candidat pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie?Marina Tauber: „Desigur! Și asta o să fie o mare-mare surpriză pentru Igor Dodon. Eu nu știu, dar dacă el planifică să participe, pentru că...”Europa Liberă: El a zis că va anunța în septembrie.Marina Tauber: „Bine, las’ să se gândească foarte bine, pentru că el, așa cum zic politicienii mai maturi, iarăși, noi suntem politicieni tineri care încercăm să învățăm de la oameni care au experiență. Deci, Dodon a intrat în pique-ul din care el nu o să poată să iasă. El este în scădere foarte rapidă și ca politician, și ca funcția pe care o deține la acest moment, și ca partid. De aceea, până în septembrie, ar fi bine ca el să mai verifice ratingurile lui. Și eu i-aș da o sugestie omenească: să nu participe la alegeri, pentru că el o să aibă o surpriză mare la aflarea rezultatului lui, deoarece oamenii și în teritoriu nu mai vor să-l susțină, fiindcă el nu a...”Europa Liberă: Sondajele de opinie arată că el rămâne în topul preferințelor cetățenilor Republicii Moldova.Marina Tauber: „Cu ce procentaj?”Europa Liberă: Este adevărat că e un pic în scădere, dar se menține în top.Marina Tauber: „Nu-i un pic! Bine, se menține încă, dar haideți să vedem ce se va întâmpla în luna august. Noi suntem în plină criză - Dvs. recunoașteți? - economică, socială, medicală; alte țări nu ne dau voie să intrăm pe teritoriul lor.”Europa Liberă: Dar nu ați dus la bun sfârșit gândul când înaintați candidatul pentru prezidențiale.Marina Tauber: „La noi nu depinde de lună, noi terminăm discuțiile cu organizațiile noastre teritoriale, cu colectivele noastre, cu toți și când o să fie luată decizia de întreg colectivul și toate organele partidului, acest lucru o să fie anunțat de dl președinte. Și noi trebuie să vedem ori să fim în pas cu situația politică.”Europa Liberă: De obicei, formațiunile îi deleagă drept candidați pe lideri.Marina Tauber: „Da, dar liderul nostru, din păcate ori din fericire, la momentul actual este prea tânăr ca să fie candidatul formațiunii.”Europa Liberă: Deci nu are vârsta și nu întrunește condițiile pentru a putea candida?Marina Tauber: „Da, la momentul actual, dar poate se va schimba ceva până în luna noiembrie și noi vom schimba legislația. Cine știe?...”Europa Liberă: Până atunci nu are cum să se schime legislația, fiindcă nu se modifică înainte cu jumătate de an de a avea loc scrutinul.Marina Tauber: „Din punct de vedere juridic, eu sunt de acord cu Dvs. și înțeleg ceea ce spuneți Dvs., dar să nu uităm că noi trăim în țara minunilor și la noi în țară totul este posibil. Așa că o să vedem ce o să fie, dar candidatul nostru o să fie anunțat oricum în timpul apropiat și o să fie o surpriză pentru cetățeni, pot să spun plăcută, deși noi până atunci o să discutăm cu o mare parte din susținătorii noștri.”Europa Liberă: Dar nu vreți încă să spuneți numele?Marina Tauber: „La momentul actual, nu. Anunțul acesta trebuie să vină din partea liderului nostru și deja după vom promova acest nume și noi, reprezentanții partidului.”Europa Liberă: Deputatul democrat, dl Jizdan, a spus că ar vrea să i se schimbe locul, să nu mai stea în imediata vecinătate cu Dvs. în legislativ. Ce îi răspundeți? Marina Tauber: „Eu și atunci i-am răspuns. Pur și simplu, microfonul dlui Jizdan era conectat, dar mie nu mi-au dat voie să vorbesc la microfon, ca să audă toată lumea. Dl Jizdan m-a agresat, și nu pentru prima dată. Eu voi depune plângeri la toate organizațiile, inclusiv la cele internaționale și naționale care se ocupă cu astfel de cazuri, dar și în organele noastre corespunzătoare, de asemenea. Nu pentru prima dată, dl Jizdan a vorbit cu mine agresiv și inadmisibil, per tu, cu replici de genul: Ce tu vorbești aici? Du-te de aici! Cine ți-a dat dreptul să vorbești? etc. Clar lucru că mai mulți deputați au auzit acestea replici și eu o să rog colegii, pentru că mai mult doamne din parlament mi-au sugerat să fac aceste declarații publice și să merg în organele competente, așa că dlui Jizdan pot să-i spun doar un lucru, ceea ce i-am spus și atunci: în primul rând, nu el decide cine o să fie în parlament. Eu ca și colegii mei și, în primul rând, liderul nostru, dar și toată fracțiunea, noi suntem delegați de peste 117 mii de cetățeni. La rândul meu, din circumscripția mea, nr. 19, eu sunt delegată de peste 10 mii de cetățeni.”Europa Liberă: Ce scenarii ar putea să se întâmple până la data alegerilor prezidențiale?Marina Tauber: „Diferite: căderea guvernului, reformatarea majorității parlamentare, probabil, Dodon o să fugă din țară, să-și ia mai multe „kulioace” pe care încă poate să le ia și o să fugă din țară împreună cu, eu nu știu, Filip, Furculiță, cine va fi luat în acest avion, nu știu, dar noi o să facem tot posibilul ca toate căile să fie blocate, ca poporul moldovenesc să-l judece, așa cum el merită pentru tot ce el nu a făcut din ceea ce a promis oamenilor și, în primul rând, pensionarilor și locuitorilor țării noastre din categoriile social vulnerabile, dar și pentru criza în care noi trăim; pentru ceea ce el a făcut cu medicii, care au ieșit și în continuare ies la muncă fără echipamentul necesar. Cum el s-a jucat cu sentimentele pensionarilor și vă spun acum cu toată sinceritatea, pentru că bunica mea o să vadă acest interviu ca și toate interviurile care sunt date de mine ori emisiunile în care eu particip. Ea de mai multe ori m-a întrebat ce se aude cu pensia. Ce fel de deputat ești tu, dacă nu poți să-mi răspunzi la această întrebare? Deci, Partidul „Șor”, fracțiunea noastră am încercat să promovăm o inițiativă legislativă care să majoreze pensia cel puțin până la 5 mii de lei. Toate inițiativele noastre au fost respinse.”Europa Liberă: De unde bani?Marina Tauber: „Dacă vorbim despre bugetul statului, sunt suficienți bani, credeți-mă, și acum, și atunci când au fost luate aceste decizii.”Europa Liberă: Dar dacă ar fi bani, credeți că nu s-ar majora pensiile, salariile?Marina Tauber: „Bani sunt! Desigur că ei nu majorează pensiile și salariile, pentru că ei trebuie să întreține aparatul președinției, deplasările lui Dodon, chiar și pe timpul pandemiei etc. Dar bani sunt în stat și noi vorbim despre administrarea statului în așa mod ca banii, în primul rând, să meargă la cetățeni, dar nu în buzunarele funcționarilor. Cum credeți Dvs., e normal 700 de lei în timp de doi ani să primească pensionarii? 700 de lei! Câte doi lei pe zi, dar Dodon cu compania lui ne costă 100 de mii de lei pe zi. Cum credeți, putem din aceste 100 de mii de lei pe zi să luăm 90 de mii de lei și să începem redistribuirea finanțelor categoriilor social vulnerabile?”Europa Liberă: Dar cât costă întreținerea unui partid?Marina Tauber: „Depinde de partid.”Europa Liberă: Partidul „Șor” câți bani cheltuiește?Marina Tauber: „Eu acum nu sunt gata să vă răspund la această întrebare. Noi trebuie să facem totalurile anului precedent și anului acesta și atunci o să pot să vă dau aceste cifre din contabilitatea noastră, din departamentele corespunzătoare, ca să fiu corectă în acest sens.”Europa Liberă: Mulțumim pentru discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii!Marina Tauber: „Mersi foarte mult, o să venim numaidecât. Vă mulțumesc!”