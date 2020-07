Anunțul Patriarhiei Române legat de împărtăștirea credincioșilor la Sfânta Liturghie

20:00

Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) a susţinut o inițiativă inovativă de a ține degustări ghidate online în cadrul campaniei „Wine of Moldova Stories by Diana Pavelescu”. Proiectul a fost destinat publicului din România şi a presupus zece degustări ghidate desfășurate într-un format nou, la care participat mai persoane publice de pe ambele maluri ale Prutului. Potrivit ONVV, 30 de vinuri selecte produse de vinificatori reuniți sub umbrela brandului vinicol „Wine of Moldova. A legend alive” au fost incluse în proiect. Gazda evenimentului, Diana Pavelescu, secretar general al Asociației Degustătorilor Autorizați din România, a povestit în fiecare ediție despre istoria celor 20 de vinării care au participat în campanie, cu ce bucate pot fi asortate vinurile degustate, specificând și detalii despre modalitățile corecte de a savura un vin în funcție de perioada anului, atmosferă și dispoziție, notează Moldpres. La fiecare sesiune live, câte un invitat notoriu din Republica Moldova sau România a oferit schimb de experiență și impresii referitor la vinurile degustate. Cele zece degustări online au acumulat peste 42 mii de vizualizări și aproape 400 de aprecieri. „Oficiul Național al Viei și Vinului va continua să implementeze inițiative destinate promovării produsului mândriei naționale – Vinul Moldovei, în mod special în mediul digital, întrucât inovațiile ne ajută să fim prezenți dincolo de frontiere. Campania „Wine of Moldova Stories by Diana Pavelescu” demonstrează acest lucru – online-ul ne unește și ne ajută să fim aproape de consumatorii noștri străini, să călătorim virtual, să vizualizăm și să aflăm despre cultura și specificul vinăriilor din țară. Vom continua să implicăm persoane influente în proiectele noastre naționale și internaționale, fiind mai aproape de mediul digital și de inovații”, a menţionat Gheorghe Arpentin, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului. La rândul său, Diana Pavelescu, gazda acestei campanii, a estimat că Vinul Moldovei continuă să trezească interesul atât al consumatorilor străini, cât și al experților de peste hotare. „Asta pentru că dispune de o calitate incontestabilă, fapt demonstrat și prin creșterea numărul de premii în palmares. Din acest motiv, dar și pentru că România continuă să fie interesată de vinurile moldovenești, ne-am propus să continuăm să educăm consumatorul de peste Prut, oferindu-i posibilitatea să deguste și să afle de unde provine vinul pe care îl are în pahar”, a subliniat Diana Pavelescu. Campania „Wine of Moldova Stories by Diana Pavelescu” a fost lansată la începutul lunii mai, iar în fiecare sâmbătă, pe paginile de facebook Wine of Moldova, Wine of Moldova România și a Dianei Pavelescu, toți doritorii au putut urmări transmisiunile online din timpul degustărilor ghidate. Articolul Degustări online de vin din Republica Moldova pentru consumatori din România apare prima dată în InfoPrut.