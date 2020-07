Japonia aprobă folosirea unui steroid ieftin pentru tratarea Covid-19

Ministerul nipon al Sănătăţii a aprobat folosirea dexametazonei, un steroid ieftin şi folosit pe scară largă, ca pe un al doilea tratament împotriva COVID-19. Conform unui experiment clinic desfăşurat în Marea Britanie, dexametazona reduce mortalitatea pacienţilor spitalizaţi, transmite miercuri Reuters. Ministerul a inclus dexametazona drept opţiune de tratament alături de medicamentul antiretroviral remdesivir într-o revizuire recentă a manualului de proceduri privind COVID-19. Acţiunile companiei farmaceutice Nichi-Iko Pharmaceutical Co, care se numără printre companiile care produc acest medicament, au crescut în acest context cu 6,5%. Un studiu ale cărui rezultate au fost anunţate recent în publicaţia New England Journal of Medicine arăta că dexametazona este primul medicament care salvează vieţi în cazul pacienţilor cu forme grave şi moderate de COVID-19, descoperire prezentată drept un uriaş pas înainte în lupta cu pandemia.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de NewsIn