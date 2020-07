Testarea agrochimică a solului: Analizați, pentru a înțelege și lua decizii

11:10

În acest an, compania Roșiori Lux a semănat 5 hectare de rapiță hibrizi Dekalb pentru a testa eficiența acestora. Chiar dacă a fost un an de-a dreptul dificil, performanțele obținute la capitolul productivitate au fost foarte bune, susține Constantin Condrea, agronomul principal al companiei. „În dependență de an, recoltam circa 2 tone de rapiță per […]