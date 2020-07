Republica Moldova, criză pe piața muncii

20:30

Doi artiști plastici din Republica Moldova vor participa la o expoziție internațională de artă, organizată online, care va avea loc în perioada 27 iulie-16 august în orașul Edirne, Turcia, informează MOLDPRES. Iurie Brașoveanu locuiește în orașul Torino, Italia, și Larisa Telipan la Sankt-Petersburg, Federația Rusă. „Sunt bucuros să iau parte la acest eveniment. În anul curent am mai participat la expoziții în Canada, Franța, Italia, R. Moldova și România”, a declarat Iurie Brașoveanu pentru sursa citată. La rândul său, Larisa Telipan a afirmat că, din cauza pandemiei, în acest an n-a participat la expoziții peste hotare, anterior fiind prezentă la expoziții în mai multe țări. „La această expoziție am prezentat lucrarea „Muza” din ciclul „Chipuri de Sankt-Petersburg”. În tabloul respectiv mi-am propus să prezint inspirația oamenilor din frumosul oraș în care locuiesc, considerat muzeu în aer liber. Este o mare bucurie pentru mine, că în condițiile pandemiei, am ocazia să-mi expun creația, alături de alți artiști din întreaga lume, pentru că noi comunicăm în aceeași limbă – cea a frumosului”, a subliniat artista. La expoziție au fost acceptate lucrările a 66 de artiști plastici din 26 de state, precum Arabia Saudită, Australia, Bulgaria, Egipt, Federația Rusă, Grecia, Iran, Italia, Olanda, România, Serbia, Spania, Ucraina și altele. Expoziția este organizată de Universitatea Tracică, Departamentul Educație și Arte Frumoase. Iurie Brașoveanu s-a născut la 17 noiembrie 1962 în satul Copăceni, raionul Sângerei. A absolvit Colegiul de Arte Plastice „A. Plămădeală” și Facultatea de Pictură și Grafică a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău. Timp de 20 de ani, a fost profesor de pictură la Școala de Arte Plastice din Sângerei și la cele trei școli generale din acest oraș. Din 2001 s-a stabilit cu traiul în orașul Torino, Italia. A pictat două biserici din R. Moldova și două din Italia. De asemenea, a ilustrat 17 cărți semnate de autori din R. Moldova, România și Italia, precum și 13 icoane. Larisa Telipan s-a născut pe 9 noiembrie 1964 în satul Coșcalia, raionul Căușeni. În 1977-1983 și-a făcut studiile la Școala Republicană de arte plastice „Igor Vieru”, în clasa profesorilor Eleonora Romanescu și Nicolai Nedyalkov, iar în 1987-1994 - la Academia de Pictură, Sculptură și Arhitectură „I. E. Repin” din Sankt-Petersburg. Are lucrări în colecții publice și private din Bulgaria, China, Egipt, Finlanda, Iordania, România, Rusia, Serbia și SUA. A participat la peste 200 de expoziții din R. Moldova și din străinătate. Articolul Artiști plastici din R. Moldova vor participa la o expoziție internațională de artă online din Turcia apare prima dată în InfoPrut.