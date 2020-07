A vizitat esteticianul? Hailey Biber s-a schimbat radical. Un nas mai perfect și buze mai pline (Foto)

Și-a dorit să atingă perfecțiunea? Dacă e să analizăm fotografiile cu Hailey din adolescență și cu cele din prezint, desigur observăm o schimbare absolut normală și totuși trecea anilor nu îți schimbă forma nasului și nici nu îți măresc buzele, nu? View this post on Instagram All dressed up with nowhere to go but keeping […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de EA.md