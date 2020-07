Lucrări planificate de curățare și tăiere a arborilor din capitală. Unde au avut loc

08:50

Traficul rutier pe sub podul de la Telecentru a fost restricțional parțial, informează Telegraph.md Potrivit Primăriei Chișinău, 3.800 m2 din pereții de sub podul din cartierul Telecentru, sunt pregătiți pentru aplicarea picturii murale, care va cuprinde integral elementele brandului turistic al Republicii Moldova – „Pomul Vieții". În prezent, sunt efectuate lucrări de demolare a tencuielii [...] ATENȚIE! Traficul rutier pe sub podul de la Telecentru a fost restricțional parțial. Ce se întâmplă în zonă