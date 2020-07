LEGILE UNIVERSULUI- LEGILE LUI ZAMOLXE!

08:30

Ce anume contine textul Potocoalelor? Conform declaratiilor lui Monaste, Protocoalele de la Toronto au fost stabilite in urma unei intruniri din anul 1967. In luna iunie a aceluiasi an, capetele Ocultei se intrunesc la Toronto pentru a stabili directia si ultimele detalii ale planului „Caderii Natiunilor”. Actorii acelei reuniuni secrete...