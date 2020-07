Madonna a dezvăluit că a fost amendată de Guvernul rus cu 1 milion de dolari pentru susţinerea drepturilor LGBTQ+

14:30

Cu picioarele desfăcute ca să nu-și piardă echilibrul, Frosea a rămas pentru o clipă cu gura căscată și ochii bulbucați ațintiți spre chipul actorului Petru Oistric. Acesta, în pantaloni roz la modă și cu galoși pe care o uitat să-i lepede acasă, nu avu timp s-o privească la rândul său pe Frosea. Feodor Feodorovici era preocupat de nevoile sale: se opri pentru o clipă s-o întrebe pe-o vecină dacă nu are olecuță de botcală, că tare îl mai pălise pofta de plăcinte. Descoperind cameramanul cu obiec...