VIDEO | Centrul medical „MAGNITTOM” din orașul Briceni salvează vieți

12:20

Cu ceva timp în urmă, Dodon îi felicita pe cetățenii R. Moldova cu ocazia împlinirii unui an de când el i-a eliberat de sub regimul monstruos al lui Plahotniuc. Ce s-a schimbat în bine odată cu noua guvernare? Mai nimic. Fiind omul Kremlinului, Dodon nu doar că beneficiază discret de banii rușilor, dar și urmează îndeaproape modelele toxice de propagandă ale Moscovei, promovate de maeștri ai minciunii și manipulării, care pretind că sunt jurnaliști: Kiseliov, Soloviov, Scabeeva, Margarita Simonean etc. Aceștea demonstrează în talk show-rile sau emisiunile lor că, de exemplu, Ucraina e un stat agresor, pentru că vrea să […]