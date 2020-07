TAROM suspendă zborurile din România către şapte ţări, inclusiv Moldova

18:40

Mările și oceanele planetei se sufocă sub povara deșeurilor, mai ales a plasticului aruncat la întâmplare ori deversat cu bună știință. Inclusiv împrejurimile superbelor insule grecești ascund un dezastru sub valuri. În fiecare minut, în Marea Mediterană ajunge atâta plastic cât să umple o remorcă de camion. Disperați, activiștii de mediu au început să facă [...]