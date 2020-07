Deputat PSRM: Colaborarea „PAScuDA” și PP Șor a devenit vizibilă în timpul examinării moțiunii de cenzură // VIDEO

16:45

Maia Sandu a pierdut ieri alegerile prezidențiale. Aceasta este concluzia analistului politic de la București, Cristian Hritiuc, după eșecul de luni a moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Chicu, proiect susținut de deputații PPDA, PAS, Pro Moldova și ai Partidului Șor.„În opinia mea, Dodon va ști să folosească toată resursa administrativă pentru a obține și al doilea mandat. Maia Sandu este a doua în preferințele publicului și fără un vot masiv al diasporei nu are cum să câștige alegerile. Dodon nu are de făcut altceva decât să limiteze numărul secțiilor în vest și să le mărească pe cele din Federația Rusă”, scrie analistul român pe o rețea socială.Potrivit lui Cristian Hritiuc, ieri s-a mai destrămat un mit, deputații pe care îi are Plahotniuc în palmă și faptul că acesta mai poate controla jocul în Parlament.„Nici cash nu mai are foarte mult, iar prețul deputaților a crescut în ultima perioadă”, scrie analistul român.