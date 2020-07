Medicamentul care ar reduce cu 79% riscul dezvoltării unei forme grave de Covid-19

17:10

Pandemia de coronavirus ar putea provoca o măsură istorică în Marea Britanie. Pentru prima dată în peste 500 de ani, o parte din celebrele gărzi de corp de la Turnul Londrei ar putea fi concediate, scrie Washington Post. Turnul Londrei a fost redeschis vizitatorilor pe 10 iulie, după aproape trei luni. Restricțiile din timpul pandemiei au dus la scăderea drastică a veniturilor. Unul dintre angajați a acuzat sub protecția anonimatului ”tratamentul dezgustător”. Fundația care administrează Turnul ar fi cerut gărzilor să se ofere voluntare pentru disponibilizări pe termen nelimitat, a mai spus acesta. ”Suntem îndurerați. (...) Nu am avem altă variantă decât reducerea fondului de salarii”, a spus John Barnes, directorul general al Historic Royal Palaces. Acesta a explicat că 80% din veniturile instituției provin de la vizitatori. Închiderea Turnului în timpul pandemiei ar fi provcat pierderi de 123 de milioane de dolari, a transmis Barnes. Beefeaters guarding the Tower of London face job cuts for first time in their 500-year history https://t.co/aHcVsEQkEz— The Washington Post (@washingtonpost) July 21, 2020 Gărzile de la Turneul Londrei, cunoscute drept Beefeaters, au apărut în 1485. Ele păzeau prizonieri și Bjuteriile Coroanei, dar acum au un rol ceremonial. Cei 37 Beefeaters, printre care sunt cel puțin două femei, locuiesc la Turn, cu familiile lor. Gărzile trebuie să achite chirii și facturi, dar au la dispoziție un pub privat. Aplicanții care vor să devină Beefeaters trebuie să fi servit cel puțin 22 de ani în armată.