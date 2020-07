O turistă din Germania, violată de instructorul său de scufundări, într-o barcă

14:40

Un cuplu din Marea Britanie se află sub arest la domiciliu cu brățări electronice, după ce nu a respectat izolarea impusă de autorități. Autoritățile au apelat la aceste măsuri, după ce aceștia au refuzat să semneze un formular oficial prin care li se cerea să rămână acasă, transmite Daily Star. Tânăra și-ar fi vizitat părinții și bunicii, susținând că și-a făcut testul, care i-a ieșit pozitiv. Următoarea zi ea a primit un email de la autorități prin care i se cerea să menționeze simptomele pe care le are, în fiecare zi și să intre în izolare. Aceasta ar fi refuzat, iar mai mulți polițiști au ajuns la locuința sa, unde stătea împreună cu soțul său. Celor doi li s-au spus că vor sta în arest la domiciliu și le-au fost atașate brățări electronice pentru a fi monitorizați. „Nu am jefuit niciun magazin, nu am furat nimic, nu am făcut nimic greșit”, ar fi declarat femeia în urma incidentului.