Analiză: Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Chicu a picat, deoarece opoziția n-a fost în stare să depășească contradicțiile interne

Oficialul a întâlnit un militar mai înalt decât el, în condițiile în care Alexandru Pînzari are o înălțime de 2,00 m. Totodată, ministrul nu a ratat ocazia să imortalizeze momentul. „Prieteni, printre militarii moldoveni reveniți acasă din misiunea de menținere a păcii din Kosovo, am întâlnit un militar mai înalt decât mine. Surprins plăcut, nu am ratat momentul să fac o poză cu el. All the best, camarade!” a scris Pînzari pe pagina sa de Facebook.