Autoritățile au recepționat circa 9900 de cereri pentru înscrierea copiilor în clasa I. Numărul solicitărilor este mult mai mare decât cel planificat

12:40

Fracțiunea parlamentară a Partidului Politic „ȘOR” susține că nu este lăsată să intre în clădirea parlamentului fără prezentarea testului negativ la COVID-19. Într-un comunicat de presă publicat pe 20 iulie, reprezentanții formațiunii cer amânarea ședinței legislativului sau desfășurarea acesteia în regim online. Reprezentanții formațiunii califică decizia conducerii parlamentului drept „nemaiîntâlnită în istoria parlamentarismului moldovenesc” și […] The post Deputații „ȘOR” se plâng că nu sunt lăsați în clădirea parlamentului. Propun amânarea examinării moțiunii de cenzură sau ședință online appeared first on NewsMaker.