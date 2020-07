Urmărire ca-n filme în Chișinău, după ce un șofer bănuit că a furat un automobil a refuzat să oprească. Cum s-a terminat cursa

09:30

Douăzeci și șase de băieți și cinci fete de la Academia ŠKODA au luat parte la proiectul AZUBI din acest an, un proiect anual de a face un concept bazat pe unul dintre modelele produse în masă ale mărcii. Creaţia din acest an leagă în plus prezentul de trecut: conceptul open-top, numit SLAVIA, se alătură […]