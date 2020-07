A lăsat cariera de actor și a plecat la Londra să lucreze chelner. Vedeta serialului „Interni” duce un mod de viață diferit

13:10

În vârstă de 28 de ani, Ashleigh Jordan este o americancă pasionată de fitness, care a devenit celebră pe rețelele de socializare datorită exercițiilor pe care le postează. Desigur și felul în care arată. View this post on Instagram ABS . TAG a friend! . THE @nvgtn LAUNCH IS TOMORROW eeeek it’s finally […]