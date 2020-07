21 iulie 2020. COVID-19, PE SCURT: Trei focare de infecție în regiunea transnistreană

20:00

Duruitoarea Veche este una din cele mai cunoscute destinații turistice din Republica Moldova. Totuși, ne-am gândit că s-ar putea să vrei să o redescoperi, chiar dacă ai fost acolo deja. Grotele, stâncile cu forme bizare ale Defileului Duruitoarea Veche, care au adăpostit temporar oameni preistorici și animale din diferite ere geologice, au fost dintotdeauna atractive pentru amatorii […]