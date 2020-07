Nenorocire în raionul Floreşti. Un tânăr a murit după ce a ajuns cu motocicleta într-o grămadă de pietre

06:50

Un britanic a avut șocul de a-și descoperi, la întoarcerea din vacanță, bolidul de lux dezmembrat în parcarea plătită în care l-a lăsat. Bărbatul spune că se simte blestemat, pentru că este a treia oară când pățește așa ceva. Jay Tranter și-a lăsat bolidul în valoare de peste 70.000 de euro, un Mercedes AMG GT, în parcarea plătită de la aeroportul din Birmingham, înainte de a pleca într-o vacanță de 5 zile, împreună cu prietena sa, scrie Daily Star. Când s-a întors, pe 12 iulie, tânărul a avut un adevărat șoc: mașina sa de lux era pur și simplu dezmembrată. Motorul era desfăcut în mai multe bucăți, capota lipsea cu totul, farurile au fost luate, ba chiar nici plăcuța de înmatriculare nu mai era. Proprietarul plătise circa 60 de euro pentru a-și lăsa bolidul de lux în parcarea aeroportului, care garanta că asigură supraveghere pentru toate mașinile 24 de ore din 24. Tânărul spune că valoarea pagubei se ridică la 25.000 de euro și nu crede că-și mai poate lua o mașină la fel de bună cu banii din asigurare. Mai mult, ar fi a treia oară când are astfel de problemă cu o mașină de-a sa, motiv pentru care se simte blestemat. Ce scuză are managerul parcării ”Mă simt blestemat. E a treia mașină cu care am o problemă. Acum nu sunt sigur că voi putea să mai am o mașină bună din banii de la asigurări”, a spus Jay Tranter. ”Mașina aceasta valora peste 70.000 de euro. Este frumoasă, întoarce capetele pe unde merge. Am avut mereu mașini frumoase, dar asta a fost cea mai bună”, a continuat păgubitul. Amjid Khan, managerul firmei care administrează parcarea, dă vina pe faptul că în acea zi se schimba patronatul firmei, dar că incidentul a fost filmat și au sesizat poliția. ”Mi-am cerut scuze de 100 de ori de la domnul Tranter, este un lucru prin care nu aș vrea să mai treacă cineva”, a declarat managerul parcării.